Aereo tenta atterraggio ma sulla pista c’è un altro velivolo: incidente sfiorato all’aeroporto di Bari Tragedia sfiorata all’aeroporto di Bari-Palese dove questa mattina, intorno alle 11,35, due aerei (uno da Firenze della Volotea e uno Ryanair in partenza dallo scalo pugliese) hanno rischiato la collisione.

A cura di Biagio Chiariello

Questa mattina, lunedì 16 ottobre, si è sfiorato un drammatico incidente sulla pista dell’aeroporto di Bari-Palese: un aereo della compagnia Volotea in arrivo da Firenze verso il capoluogo pugliese è stato costretto a riprendere quota perché sulla stessa pista di atterraggio c'era un boeing di Ryanair pronto al decollo per Alicante, in Spagna. È accaduto alle 11.35.

L'Enav assicura comunque che "il tutto è accaduto in totale sicurezza e a quote che hanno permesso ampi margini di manovra". Secondo le prime ricostruzioni, l’evento è stato classificato come una ‘runway incursion', ovvero un’incursione in pista. Saranno le indagini delle autorità competenti a delineare con precisione i dettagli e le circostanze dell’episodio.

I dati disponibili, corroborati da immagini di Flighradar, indicano che il volo VOE72ZF di Volotea era a circa 800 metri di quota quando ha sorvolato la pista, proprio mentre il Boeing 737 della compagnia Ryanair stava iniziando la sua corsa di decollo in direzione del mare Adriatico.

L’incidente sfiorato solleva interrogativi sulla gestione del traffico aereo e sugli eventuali protocolli di sicurezza da rivedere per evitare simili situazioni in futuro. Non si tratta della prima criticità di questo tipo. Solo qualche giorno fa due aerei si sono ritrovati sulla stessa pista all'aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas, con 128 persone hanno rischiato di morire senza accorgersene. E lo scorso ottobre una altra situazione analoga si è verificata all'aeroporto di Berlino: due aerei, uno dei quali diretto a Milano Linate, hanno rischiato l’impatto lungo la pista dello scalo tedesco.