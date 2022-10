Sfiorato l’incidente aereo sulla pista di Berlino: impatto evitato per pochi secondi Due aerei, uno dei quali diretto a Milano Linate, hanno rischiato l’impatto lungo la pista dell’aeroporto di Berlino. Il disastro aereo evitato grazie all’intervento della torre di controllo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Hanno evitato l'impatto per pochissimi secondi i due aerei che hanno rischiato un incidente all'aeroporto di Berlino. Si tratta di due Airbus A320 che lo scorso 12 ottobre stavano percorrendo la stessa pista quando, pochi secondi prima dell'impatto sono stati allertati dalla torre di controllo che ha così evitato un disastro aereo.

Stando a quanto si apprende si tratta del volo U2-5185 della compagnia Easy Jet diretto da Berlino a Milano Linate e del volo AF-1234 Air France che stava per atterrare nella capitale tedesca dopo essere partito dall'aeroporto parigino di Charles de Gaulle. I due velivoli lo scorso 12 ottobre, poco dopo le 14.30, hanno rischiato l'impatto dopo che l'aereo diretto in Italia invece di decollare si è fermato, grazie a un ordine ricevuto dalla torre di controllo.

Proprio in quel momento infatti stava per atterrare l'aereo proveniente dalla Francia, anche a quel velivolo è stata data indicazione di non proseguire e così, mentre si trovava a soli 91 metri di altezza, ha ripreso quota per poi ritentare l'atterraggio in un secondo momento. Le due comunicazioni, date circa 20 secondi prima dell'eventuale impatto, hanno di fatto evitato un vero e proprio disastro.

L'accaduto è stato confermato anche da Easy Jet in una nota: "Il volo EJU5185 da Berlino Brandeburgo a Milano Linate del 12 ottobre ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo – si legge nella nota ufficiale della compagnia aerea – Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo Easy Jet era stato originariamente autorizzato a partire".

Viene poi ribadito che "Easy Jet ha agito in conformità con le procedure e in nessun momento la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio è stata compromessa. L'aereo ha poi proseguito verso Milano-Linate. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è la massima priorità di Easy Jet".