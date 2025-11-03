Adolescente picchiato dal branco fuori scuola e filmato: il video sulle chat incastra tre minori, denunciati

Il pestaggio davanti ai cancelli di un Istituto di scuola superiore a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il ragazzo picchiato era rimasto ferito dai colpi e aveva dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale riportando lesioni giudicate dai medici guaribili in dieci giorni.

Il video di un brutale pestaggio da parte del branco ai danni di un ragazzino adolescente, avvenuto fuori scuola, ha permesso ai carabinieri di identificare e denunciare i presunti autori dell’aggressione. È accaduto in Abruzzo, dove nelle scorse ore i tre ragazzini minorenni sono stati identificati e denunciati a piede ibero dai carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

La loro identificazione al termine delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, competente per il caso vista l’età dei soggetti coinvolti. L’episodio oggetto dell’inchiesta risale a un mese fa quando la vittima dell’aggressione è stata picchiata brutalmente davanti ai cancelli di un Istituto di scuola superiore della città teramana. L’episodio, avvenuto a inizio ottobre in mezzo a diversi testimoni, era stato quindi filmato da altri presenti alla scena e poi il video era stato condiviso più volte su diversi gruppi “WhatsApp” amplificando l’episodio tra gli studenti.

Proprio il filmato con le fasi dell’aggressione però ha permesso agli inquirenti di risalire ai presunti responsabili del pestaggio, tre minorenni come la vittima, ora denunciati. Il ragazzo picchiato infatti era rimasto ferito dai colpi e aveva dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale riportando lesioni giudicate dai medici guaribili in dieci giorni.

I genitori del ragazzo quindi avevano presentato regolare denuncia ai carabinieri della stazione di Roseto facendo scattare così l’inchiesta e la segnalazione alla Procura dei minori. Le indagini infine hanno portato all’identificazione dei tre ragazzi, segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali in concorso tra loro. Le indagini ora proseguono per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto in cui si è verificata l’aggressione.