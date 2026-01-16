Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato questa mattina dopo le 11 all’istituto “Domenico Chiodo” della Spezia: ferito a un fianco da un compagno di classe, è ricoverato in gravi condizioni.

Uno studente di 18 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato all’interno della scuola che frequentava. L’aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia.

Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito a un fianco da un coetaneo, anch’egli studente dell’istituto. La ferita ha provocato una violenta emorragia che ha fatto apparire fin da subito le condizioni del ragazzo estremamente critiche.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa e il personale sanitario del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea. Il giovane è stato condotto direttamente nella shock room del pronto soccorso, dove è stato preso in carico dall’équipe medica, e in seguito in sala operatoria per un intervento d'urgenza.

Nel frattempo, l’istituto è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità. Le indagini sono in corso, mentre resta alta la preoccupazione per le condizioni del giovane.

Intanto condanna e apprensione per l'accaduto è stata espressa dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. “Al ragazzo e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi" ha detto il primo cittadino all'Agi.

