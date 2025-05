video suggerito

Accoltella la moglie e muore in un incidente: la donna sta meglio, non sa spiegare la violenza del marito La donna accoltellata dal marito la mattina del 2 maggio nella loro casa a San Secondo Parmense, non è più in pericolo di vita. Agli investigatori non riesce a spiegare la violenza del marito. L’uomo è morto poi in un incidente durante la fuga subito dopo l’aggressione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

215 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è più in pericolo di vita e presto verrà dimessa dall'ospedale la donna accoltellata dal marito la mattina del 2 maggio nella loro casa a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. L'uomo poi si era messo in auto durante forse una possibile fuga ed è morto in un incidente stradale poco dopo. A dare l'allarme erano stati i figli minorenni della coppia che erano corsi dalla vicina che poi ha chiamato il 112. Ora fortunatamente la donna è fuori pericolo e presto ritornerà dai suoi bambini.

Intanto i carabinieri continuano le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Al momento resta ancora sconosciuto il movente che ha spinto l'uomo a commettere un gesto simile. Anche la donna, sentita in ospedale dagli investigatori, non riesce a spiegare cosa sia successo al marito. Non risulterebbero denunce per maltrattamenti in casa nei suoi confronti e la moglie non avrebbe raccontato episodi simili. Tutto però dovrà essere accertato nelle indagini che intanto proseguono.

Al momento si sa solo che l'uomo ha accoltellato la moglie al collo, all'avambraccio e al torace riducendola in gravissime condizioni tanto che è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza in elicottero. Dopo alcuni giorni nel reparto di rianimazione la donna è migliorata sempre di più e a breve lascerà l'ospedale. Stanno bene anche le altre due persone rimaste coinvolte nell'incidente causato dall'aggressore e in cui è morto sul colpo. Resta però ancora sconosciuto il movente di quello che è accaduto. Non si sa cosa sia successo nella casa prima dell'aggressione, anche la donna non riuscirebbe a fornire il movente di una simile violenza.