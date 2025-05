video suggerito

Donna accoltellata in casa, i bambini danno l'allarme: il marito fa un incidente mentre è in fuga, è grave Una donna è stata accoltellata al collo, all'avambraccio e al torace questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. Si cerca il marito.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una donna è stata accoltellata al collo, all'avambraccio e al torace questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. A dare l'allarme sarebbero stati i figli che sono corsi fuori casa a chiedere aiuto. Poi una vicina ha chiama il 112. I sanitari hanno trovato la donna cosciente ma in gravi condizioni per le numerose ferite: è stata trasferita in elicottero in ospedale.

Stando a quanto riferito a Fanpage.it, ad accoltellare la donna sarebbe stato il marito che si è dato alla fuga. Mentre era in macchina avrebbe fatto un violento incidente. Anche lui con la massima urgenza è stato trasferito in ospedale dove si trova in gravissime condizioni.

Articolo in aggiornamento