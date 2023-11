Abusi sessuali su un’atleta di 13 anni: indagato allenatore di calcio femminile 43enne Un 43enne è indagato per abusi sessuali nei confronti di un’atleta 13enne. L’uomo, allenatore di calcio femminile dilettantistico, avrebbe avuto rapporti con la ragazzina quando era ospite in casa sua.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un allenatore di calcio femminile 43enne è indagato per presunti abusi sessuali su una calciatrice di 13 anni. Secondo le indagini dei carabinieri, l'uomo avrebbe abusato della ragazzina, con cui aveva una relazione sentimentale, quando era ospite in casa sua. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha notificato all'allenatore l'ordinanza del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri.

Il racconto al medico e la denuncia della madre della 13enne

È stata la madre della 13enne a sporgere denuncia ai carabinieri. La ragazzina era stata visitata da un medico in ospedale, al quale aveva raccontato di avere una relazione sentimentale con il "mister". Difesa dall'avvocata Tiziana Casali, a quel tempo faceva parte della squadra di calcio dilettantistico femminile allenata dal 43enne.

Secondo i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani, l'allenatore avrebbe abusato di lei in diverse occasioni, quando lei era ospite in casa sua e quando non aveva ancora compiuto i 14 anni di età, quindi non in grado di concedere il proprio consenso per eventuali atti sessuali con maggiorenni.

Il divieto di avvicinamento notificato all'allenatore

"È una vicenda molto delicata", ha dichiarato l'avvocato Francesco Vasini che difende l'allenatore, "il mio assistito è stato già interrogato a fine ottobre". La gip Ceccarelli ha emesso nei confronti dell'indagato il divieto di avvicinamento alla ragazzina a meno di 500 metri: "È stata giudicata una misura sufficiente", ha concluso Vasini. Le indagini del caso sono ancora in corso per ulteriori accertamenti.