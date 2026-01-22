A Scaletta Zanclea un tratto dei binari è sospeso nel vuoto: i danni del passaggio del ciclone Harry

Il maltempo in Sicilia dovuto al passaggio del ciclone Harry sta causando ingenti danni: a Scaletta Zanclea le mareggiate hanno distrutto alcuni tratti ferroviari come quello di Scaletta Zanclea che collega Messina e Catania. Si registrano cancellazioni sulla linea.

Scaletta Zanclea è un piccolo comune siciliano di appena 1.800 abitanti, ma in queste ore sta facendo parlare di sé per i danni che il maltempo sta provocando alla circolazione ferroviaria tra Messina e Catania. Diversi video diventati immediatamente virali in Rete mostrano i binari mentre sono sospesi nel vuoto a causa delle forti mareggiate che si stanno abbattendo sulle coste dell'isola.

Il ciclone Harry, che da giorni sta interessando soprattutto il versante ionico siciliano, ha causato ingenti danni tra le province di Catania e Messina. Le mareggiate dalla potenza distruttiva non hanno risparmiato nemmeno la rete ferroviaria, e i danni maggiori – e visivamente d'impatto – li ha creati proprio a Zanclea, dove le onde hanno eroso il terreno su cui si poggiavano i binari e distrutto le barriere di contenimento.

L'effetto sul traffico ferroviario è diretto: i treni registrano forti ritardi e numerose cancellazioni, lo riporta il sito di Infomobilità di Rfi. Come apprende Fanpage.it, con il miglioramento delle condizioni meteo i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno completando le ricognizioni lungo la Messina-Catania, che si conferma la linea maggiormente colpita dal maltempo. L’organizzazione delle attività di ripristino prevede di lavorare contemporaneamente su più fronti e sono già in fase di allestimento i cantieri.

Il lavoro è volto soprattutto alla rimozione di una grande quantità di detriti e oggetti di varie dimensioni trasportati dalle onde sui binari. In corso di ricostruzione anche un palo della trazione elettrica ferroviaria fra Giarre e Acireale, danneggiato dalla caduta di alcuni alberi. Sabato invece riaprirà la Catania-Siracusa, poi la Catania-Taormina, e infine l'ultimo tratto Messina-Taormina.

Nei luoghi dove gli interventi sono più complessi sono intervenute le Forze dell’ordine e la Protezione Civile per la messa in sicurezza, e in altre aree delle province più colpite sono intervenuti anche i primi "angeli della sabbia". L'allerta meteo proseguirà anche nelle prossime ore.