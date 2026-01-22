Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 gennaio in Sicilia: le zone a rischio

Impattando su territori già pesantemente colpiti dal ciclone Harry, il maltempo sarà responsabile di maggiori criticità meteo Idro sulla Sicilia dove per domani venerdì 23 gennaio 2026 è allerta meteo gialla: il bollettino della Protezione civile.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mentre gli effetti del ciclone Harry vanno ad esaurirsi con l'allontanamento dall'Italia, una nuova perturbazione è in agguato sul nostro Paese e porterà maltempo diffuso e un nuovo carico di piogge e temporali a partire da domani. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026 una nuova allerta meteo gialla per la Sicilia.

Allerta meteo gialla domani 23 gennaio in Sicilia, le zone interessate

La perturbazione che farà ingresso da ovest interesserà in realtà principalmente il nord prima di estendersi anche al centro e infine al Sud. Impattando su territori già pesantemente colpiti dal ciclone dei giorni scorsi, il maltempo però sarà responsabile di maggiori criticità meteo Idro proprio sulla Sicilia e in particolare sui settori occidentali e ionici. In base alle previsioni meteo e si fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per domani, venerdì 23 gennaio 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su vaste zone della Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
Immagine

Meteo, le previsioni per il 23 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, indicano al nord cielo molto nuvoloso già a inizio mattinata ma con piogge e rovesci che riguarderanno prima la Liguria e il Piemonte e poi nel corso del giorno anche le restanti regioni. Neve invece sui rilievi occidentali intorno ai 700 metri di quota. Cielo nuvoloso anche al centro con qualche precipitazione attesa tra Toscana e Umbria in mattinata prima che il maltempo si diffonda alle restanti regioni. Al sud nuvolosità diffusa, specie sulla Sicilia e la Puglia Salentina con locali piogge che poi in serata interesseranno anche la Campania.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trump firma, nasce il Board of Peace per Gaza: "Tutti vogliono farne parte, giornata grandiosa"
Quali Paesi hanno aderito al Board e chi ha detto di no
Meloni: "Ok a Putin nel Board of Peace. Per l'Italia una grande opportunità esserci"
Schlein: "È una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump"
Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : "Meloni dica no a Trump"
Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views