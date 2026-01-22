Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 gennaio in Sicilia: le zone a rischio

Mentre gli effetti del ciclone Harry vanno ad esaurirsi con l'allontanamento dall'Italia, una nuova perturbazione è in agguato sul nostro Paese e porterà maltempo diffuso e un nuovo carico di piogge e temporali a partire da domani. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026 una nuova allerta meteo gialla per la Sicilia.

Allerta meteo gialla domani 23 gennaio in Sicilia, le zone interessate

La perturbazione che farà ingresso da ovest interesserà in realtà principalmente il nord prima di estendersi anche al centro e infine al Sud. Impattando su territori già pesantemente colpiti dal ciclone dei giorni scorsi, il maltempo però sarà responsabile di maggiori criticità meteo Idro proprio sulla Sicilia e in particolare sui settori occidentali e ionici. In base alle previsioni meteo e si fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per domani, venerdì 23 gennaio 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su vaste zone della Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 23 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, indicano al nord cielo molto nuvoloso già a inizio mattinata ma con piogge e rovesci che riguarderanno prima la Liguria e il Piemonte e poi nel corso del giorno anche le restanti regioni. Neve invece sui rilievi occidentali intorno ai 700 metri di quota. Cielo nuvoloso anche al centro con qualche precipitazione attesa tra Toscana e Umbria in mattinata prima che il maltempo si diffonda alle restanti regioni. Al sud nuvolosità diffusa, specie sulla Sicilia e la Puglia Salentina con locali piogge che poi in serata interesseranno anche la Campania.