A Palermo c’è un traghetto che brucia da quasi dieci giorni e non si riesce a spegnere le fiamme Si tratta del traghetto Superba della Gnv che da sabato 14 gennaio brucia senza sosta al porto di Palermo nonostante il massiccio intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Antonio Palma

I pompieri più volte hanno provato a entrare nel traghetto ma non si sono potuti spingere troppo oltre all'interno a causa delle altissime temperature nella stiva dove tutti i mezzi che erano all'intero sarebbero stati avvolti dalle fiamme diventando un cumulo di lamiere.

"Le temperature hanno raggiunto livelli molto alti e l'interno della nave è ancora incandescente" ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco, Sergio Inzerillo, aggiungendo: "Purtroppo, le miscele infiammabili sono state alimentate dalle folate di vento penetrate dagli oblò che erano stati danneggiati dalla potenza dell'acqua sparata dagli idranti".

Per assistere i colleghi palermitani, oggi sono arrivati anche mezzi speciali e uomini da Genova nella speranza che il rogo possa essere definitivamente spento entro questa settimana. "Il nostro intento è di far sì che i focolai sul ponte 4 si arrestino nei giorni a seguire" ha rivelato infatti Inzerillo.

Per questo ieri sono proseguite le operazioni di monitoraggio delle temperature del ponte 4 con i sopralluoghi e le operazioni preliminari. L'obiettivo è evitare ogni pericolo per i soccorritori. "Dobbiamo essere certi di evitare il rischio di flashover. Prima di entrare con i nostri operatori dobbiamo avere la certezza che sia garantita la loro incolumità per consentire loro di accedere alla stiva e raggiungere il punto da dove è partito il rogo. Quando la temperatura sarà tale da permetterci di entrare all'interno del traghetto procederemo alle operazioni di spegnimento" ha assicurato il comandante dei vigili del fuoco.

Dunque ancora non si riesce a raggiungere al garage da dove sarebbe partito il rogo e che è stato sigillato nella speranza che la carenza di ossigeno soffochi l'incendio.

"L'immediata applicazione delle regole di intervento ed evacuazione ha permesso un celere e ordinato abbandono della nave da parte dei passeggeri e dell'equipaggio non impegnato nelle operazioni di soccorso e spegnimento del fuoco; questo ha consentito che tutti stiano bene e che nessuno abbia riportato conseguenze dirette dall'incidente" aveva spiegato al compagnia di navigazione, aggiungendo: "Le cause sono ancora in corso di accertamento, sia da parte delle Autorità che della Compagnia; dalle prime evidenze l'incendio sembrerebbe essere partito da un automezzo nel garage superiore a prua.