A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa, la storia di Linda e Maria Pia: "Indimenticabile" Linda e Maria Pia, 26 e 84 anni, sono nonna e nipote. Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell'Africa Sud-occidentale. A Fanpage.it Linda ha raccontato la loro esperienza: "Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. Ci sono stati tanti momenti divertenti ed emozionanti".

A cura di Eleonora Panseri

Nonna Maria Pia e sua nipote Linda, 84 e 26 anni.

Linda e Maria Pia hanno 26 e 84 anni e sono nonna e nipote. Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell’Africa Sud-occidentale.

"Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. In Africa non c'era mai stata e quindi, dopo aver sentito parlare della Namibia da un amico, mi ha chiesto di informarmi e di capire come potevamo fare", ha raccontato Linda a Fanpage.it.

"Mia nonna ha fatto altri viaggi come questo nella sua vita e nel 2019 eravamo state insieme in Russia. Poi però non eravamo riuscite a riorganizzarne altri. Lei ci teneva a partire e, visto che mi sono laureata pochi mesi fa, a luglio, ha pensato di regalarmi questo viaggio insieme".

"Mia nonna aveva valutato anche il Kirghizistan ma non siamo riuscite perché era troppo impegnativo a livello di trekking e quindi abbiamo scelto una tipologia di viaggio ‘soft‘", ha spiegato ancora la 26enne. In entrambi i casi, sia nel 2019 che quest'anno, nonna e nipote si sono affidate a un tour operator che offre viaggi organizzati di diverse difficoltà.

La ragazza ha deciso anche di pubblicare su TikTok un video sulla vacanza, un breve riassunto dell'esperienza vissuta con la nonna che ha riscosso un discreto successo. Tante persone hanno lasciato un commento, chiedendo incuriositi maggiori dettagli.

"Mia nonna non dimostra l'età che ha, nessuno nel nostro gruppo di viaggio credeva che avesse davvero 84 anni perché è una persona super energica, non si ferma davanti a niente. Voleva partire e mi ha detto: ‘Vedi tu com'è, se si può fare andiamo'", ha spiegato ancora la 26enne.

Durante il loro viaggio di 15 giorni in Namibia, Linda e Maria Pia hanno condiviso diversi momenti divertenti ed emozionanti. "Lei non parla né l'inglese né il tedesco (in Namibia si parlano anche numerose lingue bantu e l'afrikaans, ndr), quindi è stato divertente vederla mentre cercava di farsi capire in tutti i modo in italiano", ha ricordato.

"Durante i 15 giorni del viaggio abbiamo avuto dei drivers, gli stessi per tutto il tempo, con cui abbiamo sviluppato un rapporto molto stretto. In macchina mia nonna raccontava storie della sua vita al nostro autista che parlava un poco di italiano, visto che lavora molto con i turisti, ma ovviamente non riusciva a capire tutto quello che gli diceva. Così ci sono stati questi momenti in cui lei parlava a gesti e faceva ridere tutti".

Linda ha raccontato anche un'altra esperienza divertente, quando lei e un'altra compagna del gruppo hanno deciso di fare un giro in quad. "Quando abbiano finito e siamo scese, ci siamo accorte che tutti stavano applaudendo perché mia nonna, mentre si era messa ad aspettarci, è stata avvicinata da un ragazzo che portava i quad e ha accettato di fare con lui un giro sulle dune. Tutti hanno apprezzato il suo ‘coraggio‘".

Maria Pia dopo essere salita sul quad.

Come racconta ancora Linda, nonna Maria Pia "è stata un po' la mascotte del gruppo. Essendo la persona più anziana c'era un occhio di riguardo, un'attenzione diversa. La stimavano tutti per il suo spirito intraprendente".

In alcune situazioni, il contributo della nonna è stato "essenziale". "In questi viaggi molto lontani mia nonna porta sempre della Nutella e del parmigiano. Così, se non si trova bene con quello che si mangia nel posto, ha la sua scorta, visto che, come dice lei, mangia poco ma spesso. E in più di un'occasione ha dato a tutti pezzi di parmigiano e di pane e nutella".

Con sua nonna Linda è riuscita anche a festeggiare un compleanno indimenticabile. "Abbiamo fatto un safari di due giorni, il secondo era il mio compleanno. È stata una giornata bellissima perché abbiamo dormito insieme e, quando ci siamo alzate, mi ha fatto gli auguri di cuore, si è commossa".

Nonna Maria Pia e sua nipote Linda, 84 e 26 anni.

"Il safari era iniziato il giorno prima, ma lei non era rimasta molto soddisfatta. – ha ricordato ancora Linda – Invece, il giorno successivo, abbiamo fatto vari giri e lei si è emozionata molto nel vedere una leonessa che beveva da una pozza d'acqua, abbiamo potuto osservare una natura che non avevamo mai visto. Questo viaggio ci ha sicuramente unite, di fronte alle albe, ai tramonti e alle bellezze del Paese. Ci sono stati momenti nonna-nipote molto intensi".

Elefanti in Namibia (Foto di Linda)

La natura della Namibia è infatti stato il motivo principale per cui le due hanno deciso di partire. "Siamo state nel deserto che, nonostante mia nonna avesse già visto in altri Paesi, ci ha proprio emozionate, era immenso. Anche se lei non ha potuto fare chilometri per andare in cima alle dune, si è comunque goduta il panorama".

Nonna Maria Pia e sua nipote Linda, 84 e 26 anni, nel deserto.

Quando chiediamo a Linda se è in programma un prossimo viaggio, lei risponde: "Io spero che la salute ci assista, abbiamo in mente qualche altra meta, ma non abbiamo ancora deciso. Nonna ama l'Oriente, quindi abbiamo pensato al Giappone o alla Mongolia. Lei potrebbe chiedermi: ‘Ma cosa fai a Capodanno? Se non fai niente andiamo in Giappone'. Mi aspetto una cosa del genere".

"Organizziamo questi viaggi un po' a caso, sull'onda del momento. – ha detto ancora – Il messaggio che ho pubblicato nel video postato su TikTok me l'ha mandato qualche giorno prima della mia laurea e ho prenotato circa 10 giorni dopo. Ho deciso di pubblicare il video così, per divertimento, non sono una tiktoker, ma è stato bello ricevere l'affetto e l'interesse di così tante persone. Mia nonna non ci credeva, mi ha detto: ‘Che vuol dire che l'hanno visto 120mila persone?'".

Maria Pia, 84 anni.

Il legame tra le due donne è diventato molto profondo negli ultimi anni. Linda è diventata una donna e Maria Pia ha avuto la possibilità di condividere i ricordi della figlia, scomparsa prematuramente. "Mia mamma è venuta a mancare quando avevo 11 anni e nonna, dopo aver perso prima il marito, ha perso anche sua figlia. In questi anni i nostri viaggi insieme ci hanno permesso di riscoprire tante cose e di raccontarci tanti aneddoti che non avevo mai avuto modo di conoscere".

"La voglia di fare questo tipo di viaggi e la curiosità deve partire un po' dal nonno o dalla nonna – aggiunge Linda, insistendo sulla necessità di trascorrere il più possibile momenti con i nonni. – È una cosa che io consiglio sempre. Sono importantissimi nella nostra vita, si tratta di una generazione che sta purtroppo scomparendo ed è fondamentale per noi imparare da loro, condividere un viaggio, un weekend o anche solo un giorno a casa insieme".

