A 17 anni spaccia e tiene in casa oltre un chilo di droga, la madre lo denuncia a Perugia: “Arrestatelo”

Una donna a Bettona, in provincia di Perugia, ha denunciato il figlio minorenne e fatto scattare la perquisizione all’interno della propria abitazione: i carabinieri hanno trovato 1,2 kg di varie droghe, tra cui pure un etto di cocaina.

Il ritrovamento dei carabinieri nell’abitazione del 17enne

Si era resa conto che la sua abitazione era diventata un piccolo deposito di droga. E che a gestirlo era il figlio diciassettenne. Da quella scoperta è arrivata la decisione più difficile: prendere il telefono e chiamare il 112, chiedendo l’intervento dei carabinieri e denunciando il ragazzo.

Quando i militari dell'Arma della compagnia di Assisi sono arrivati nella sua casa di Bettona, un borgo in provincia di Perugia, la situazione è apparsa subito chiara. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce un quantitativo di stupefacenti tutt’altro che marginale: oltre un chilo e duecento grammi tra marijuana, hashish, mdma e soprattutto cocaina.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il minorenne deteneva la droga con l’obiettivo di rivenderla. Un’attività che, stando agli elementi raccolti, non era improvvisata né occasionale. Proprio dal telefono del giovane partiranno ora gli accertamenti per cercare di ricostruire la rete di contatti, capire a chi venissero cedute le varie sostanze e soprattutto individuare i canali di approvvigionamento che hanno permesso a un ragazzo così giovane di entrare in possesso di quantitativi tanto rilevanti.

Nello specifico sono stati trovati circa 750 grammi di cannabis, 400 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina e 17 grammi di ecstasy, nascosti in diverse buste. In casa c’erano anche un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e lo smartphone del ragazzo, tutto sottoposto a sequestro.

Per il diciassettenne è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Perugia, è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Firenze, dove vengono ristretti in custodia i minorenni indagati e dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.