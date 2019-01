Un uomo di quarantasette anni della provincia di Ancona risulta indagato per violenza sessuale aggravata commessa nei confronti della nipotina che, all’epoca dei fatti, aveva solamente nove anni. Nei prossimi giorni la presunta vittima di abusi, che ora ha sedici anni, verrà ascoltata con la formula dell’incidente probatorio chiesto dal pm per cristallizzare i fatti che sarebbero avvenuti nell’estate del 2011. L’uomo avrebbe abusato della nipotina nell’appartamento nella provincia di Ancona in cui vivevano entrambi. Stando a quanto ricostruiscono le cronache locali, lo zio “orco” si sarebbe introdotto nel lettino della nipote in piena notte e tra le lenzuola avrebbe allungato le mani sulla bambina. Lo avrebbe fatto diverse volte.

Di notte lo zio si infilava nel letto della nipote – L’uomo avrebbe toccato la nipotina nell’oscurità della notte, ma ci sarebbero stati anche veri e propri atti sessuali mentre la bambina era in uno stato di dormiveglia. Questi i contorni delle accuse che la procura muove nei confronti del quarantasettenne. Le indagini sul caso, scattate nel 2017 quando la bambina avrebbe iniziato a raccontare cosa accadeva con lo zio in casa, sono in fase preliminare. La settimana prossima, il 30 gennaio, ci sarà la prima udienza per audizione della minore, il tutto nel più totale riserbo per tutelare al massimo la presunta vittima.