Drammatico incidente giovedì pomeriggio ad Ancona. Una anziana donna è stata travolta lungo la nuova rotatoria di Torrette, dove sorge il McDonald’s, ed è rimasta uccisa. Si chiamava Marisa Evangelisti, aveva 85 anni, viveva in zona ma era originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno). Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, poco dopo le 16.30 di giovedì la signora è stata investita e schiacciata da un tir alla cui guida si trovava un camionista che procedeva in direzione della Flaminia. Il mezzo pesante avrebbe agganciato la donna con le ruote della motrice, risucchiandola e uccidendola sul colpo. Il camionista non si sarebbe accorto di nulla. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia municipale, impegnate nell’effettuare i rilievi e regolare la circolazione, e anche l’automedica di Ancona Soccorso con il personale medico e sanitario in servizio sull’eliambulanza. Personale medico che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il corpo dilaniato della signora si trovava sotto il camion.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente mortale – La dinamica dell’incidente mortale non è ancora chiaro: non si sa, ad esempio, se la vittima stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali che si trovano a pochi metri da dove è stato rinvenuto il corpo. Gli agenti, che non hanno trovato alcun testimone dello schianto, avrebbero già chiesto al McDonald’s di fornire le immagini della videosorveglianza esterna e sperare così di saperne di più su quanto accaduto. La vittima stava verosimilmente rincasando dopo essere stata in un supermercato per fare la spesa. Accanto al suo corpo, infatti, c’era un sacchetto con le cose che aveva appena acquistato. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, chiuso tra il tratto della rotatoria dove è avvenuto l’incidente e la Flaminia. Lunghe code sono state registrate fino alla Baraccola.