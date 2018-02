Trovata in casa con i polsi legati e in stato di semincoscienza, una donna di settantuno anni è morta durante i soccorsi del 118. È accaduto nel pomeriggio in località Pessino in una frazione di Arquata Scrivia, nell'Alessandrino, tra il Piemonte e la Liguria. A trovare l’anziana – il suo nome è Iginia Fabbri – e dare l’allarme al 118 è stato il figlio. Ai carabinieri l’uomo avrebbe raccontato di aver trovato la madre con dei lacci ai polsi, distesa sul letto della casa, una seconda abitazione di famiglia. Da quanto si apprende, la causa della morte sarebbe da attribuire a ipotermia ma soltanto l’autopsia potrà dare informazioni più chiare su quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo e di Novi Ligure e Arquata Scrivia, insieme al magistrato di turno.

In corso le indagini – Si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a far luce sul mistero della morte della settantunenne. I carabinieri indagano a 360 gradi sulla vicenda ma una delle prime ipotesi sarebbe quella della rapina: la pensionata potrebbe essere stata immobilizzata da qualcuno entrato in casa sua. Da quanto perso però la donna non era residente in quell'abitazione in cui non c'erano oggetti di valori, ma mobilio di scarso pregio e oggetti di vario tipo accatastati in modo abbastanza disordinato. La morte, secondo quanto riferiscono i carabinieri, potrebbe quindi essere “conseguenza di un altro reato”.