È drammatico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa nei pressi del bivio Misilbesi, lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Sambuca di Sicilia (Agrigento). Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. La vittima è Michele Ferrara, un commerciante di cinquanta anni di Sambuca di Sicilia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, viaggiava a bordo di una Fiat Cinquecento insieme alla moglie Annamaria, che è rimasta ferita. Rimasto gravemente ferito anche un giovane che viaggiava a bordo dell’altra auto coinvolta nello schianto: si tratta di un ragazzo appena maggiorenne, Vincenzo R., come la vittima di Sambuca di Sicilia. Il diciottenne, che era a bordo della sua Renault Twingo, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Sciacca. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere delle due auto gli occupanti.

Un altro incidente all’alba di domenica in Sicilia: morto ventottenne – L’incidente mortale sulla Palermo-Sciacca si è verificato poche ore dopo un altro gravissimo schianto registrato sempre in Sicilia all’alba di domenica. In quel caso – l’incidente è avvenuto tra Agira ed Enna – un ragazzo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente. La loro auto, una Fiat Cinquecento, è precipitata dal cavalcavia vicino lo svincolo per Agira facendo un volo di oltre 40 metri. Carmelo Penna, ventottenne di Catania, ha perso la vita. Il giovane che viaggiava con lui, un ventiquattrenne catanese come l'amico, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Il ragazzo è rimasto diversi minuti sott’acqua e ha riportato danni polmonari.