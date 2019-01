Drammatico incidente sul lavoro in Sicilia. Massimo Aliseo, un giovane di ventotto anni originario di Canicattì, ma residente ad Agrigento, ha perso la vita a causa dell‘esplosione di una bombola di ossigeno. Stando a quanto emerso finora, il giovane lavoratore stava maneggiando, all'interno di un capannone della ditta “Sapio life” produttrice di gas medicinali che si trova nella zona industriale di Agrigento, una bombola di ossigeno per una ordinaria operazione di manutenzione quando, all'improvviso, si è innescata la deflagrazione. In seguito alla tremenda esplosione sono rimaste stordite anche altre tre persone che hanno ricevuto immediatamente soccorso dai sanitari del 118.

In corso le indagini per capire cosa possa aver innescato la deflagrazione della bombola – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Aragona che non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del giovane lavoratore. Aliseo sarebbe morto sul colpo. La Scientifica si sta occupando dei rilievi per stabilire cosa possa aver innescato la deflagrazione della bombola. La vittima – scrivono i quotidiani locali – era sposata e aveva due figli. La più piccola delle sue bambina è nata appena tre settimane fa.