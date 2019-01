Mente più allenata, concentrazione più intensa e una memoria più forte: questi sono solo alcuni dei benefici della lettura, un'attività fortemente educativa e al tempo stesso divertente e spensierata.

Come per tutte le buone abitudini, anche la passione per la lettura si coltiva fin da bambini: non esistono bambini che non amano leggere, e la maggior parte degli adulti che non hanno mai aperto un libro sono bambini a cui nessuno ha mai letto una storia.

Leggere storie ai bambini è tra le attività più belle e intime che ci siano: i libri per bambini, infatti, oltre a essere colorati e ricchi di immagini raccontano storie con un messaggio importante, e spesso piacciono anche ai genitori.

I migliori libri illustrati e pop up per bambini di 3 anni

A 3 anni il bambino ha già imparato a parlare in modo abbastanza fluente, riesce a ricordare filastrocche e piccole frasi, comprende la maggior parte degli stimoli che arrivano dall'esterno e sa reagirvi. I 3 anni sono anche l'età in cui si inizia a frequentare la scuola dell'infanzia, quindi il primo contesto non familiare in cui il bambino si trova a creare relazioni.

I libri pensati per quest'età sono più elaborati rispetto ai libri tattili, ma contengono poche parti testuali, che quasi sempre sono in rima per stimolare la memoria del bambino. Ecco la nostra selezione dei migliori libri da leggere insieme al tuo bambino di 3 anni, da tenere rigorosamente in uno spazio accessibile al bambino, così da permettergli di selezionare da solo il libro che vuole farsi leggere.

I colori delle emozioni (Gribaudo)

I libri sulle emozioni sono molto importanti per questa fascia d'età, perchè il bambino impara a riconoscere sia le sensazioni che prova sia quelle che provano gli altri. "I colori delle emozioni" di Anna Llenas, pubblicato da Gribaudo, ha proprio l'obiettivo di creare nel bambino la consapevolezza delle proprie emozioni, associandole a diversi colori.

Disponibile sia in formato pop up che in un'edizione più economica, "I colori delle emozioni" è disponibile su Hoepli e su Amazon a partire da 10,96€. Per chi lo ha già letto è disponibile anche una simpatica variante tutta da colorare, per mettere in pratica da soli ciò che si è imparato con l'ascolto e la lettura.

Colori (Franco Cosimo Panini)

Questo libro interattivo di Hervè Tullet è perfetto per insegnare ai bambini la differenza tra colori primari e secondari: utilizzando il ditino come se fosse un pennello, al bambino viene richiesto di mescolare i colori primari, agitare il libro, aggiungere il bianco e il nero, il tutto senza un goccio di pittura, ma soltanto con l'utilizzo della fantasia.

Apprezzato dai genitori e dai bambini di tutto il mondo, "Colori" è disponibile su Libraccio e su Amazon a 10,20€.

Si può dire senza voce (Glifo Edizioni)

Il contatto fisico è necessario per lo sviluppo e il consolidamento delle emozioni, aumentando la confidenza con il proprio corpo e con gli altri.

In "Si può dire senza voce", una piccola giraffa è abituata a dimostrare il bene che vuole agli altri grazie ad abbracci, cenni del corpo e sorrisi: anche il vostro bambino imparerà a fare lo stesso, comprendendo l'importanza del linguaggio del corpo.

Edito da Glifo Edizioni e presentato in un elegante e resistente formato cartonato, questo libro ricco di coloratissime illustrazioni è in vendita sia su Hoepli che su Amazon a 12,75€.

Il buco (Gribaudo)

Questo libro per bambini emozionerà moltissimo gli adulti, perchè tratta con grande delicatezza un tema spinoso come la paura e il senso di mancanza che spesso noi "grandi" proviamo. Grazie alle illustrazioni colorate e alla veste grafica attrattiva e ricca di colori, anche i più piccoli si appassioneranno a una storia profonda e intensa, che trasmette un messaggio molto importante.

Pubblicato da Gribaudo con copertina rigida e dettagli in cartotecnica, è disponibile sia su Libraccio che su Amazon a 12,60€.

Oh! Un libro che fa dei suoni (Franco Cosimo Panini)

Il solito libro sonoro? Ebbene no. Allora il solito libro da leggere? Neanche. Questa storia non possiede tasti, sensori o elementi tipici dei libri-gioco: sarà direttamente il bambino a pronunciare, insieme ai genitori, i suoni che il libro suggerisce, modulandone l'intensità e la durata grazie alle forme e ai colori presenti all'interno delle pagine.

Edito da Franco Cosimo Panini, questo libro è tra i più acquistati e apprezzati online, ed è disponibile su Libraccio e su Amazon a partire da 10,20€.

Che rabbia! (Babalibri)

La rabbia è un sentimento come gli altri, che diventa negativo nel momento in cui non siamo in grado di gestirlo. Per noi adulti gestire la rabbia sembra una cosa normale, ma i bambini devono imparare a farlo: in "Che rabbia!" il protagonista della storia ha trascorso una pessima giornata e se la prende con i genitori.

Quando la sua rabbia diventa un enorme mostro rosso, però, il bambino inizia a comprendere quanto può essere disastroso questo sentimento, se gestito male. Edito da Babalibri e disponibile con copertina sia rigida che flessibile, è in vendita su Hoepli e Amazon a partire da 8€.

Libri per bambini di 4 anni sulle emozioni

Una volta compiuti i 4 anni, il bambino ha sviluppato migliori capacità di coordinazione ed è perfettamente in grado di tenere e sfogliare un libro tutto da solo, anche se avrà ancora bisogno della vostra voce per leggerlo. Se da una parte i libri pensati per questa fascia d'età continuano a lavorare sulle emozioni, dall'altra si iniziano a proporre piccole fiabe e libri per scoprire il mondo.

Ecco la nostra selezione dei migliori libri per bambini di 4 anni, tutti immediatamente disponibili online.

Mi piaci quasi sempre (Gribaudo)

Gli opposti si attraggono, ma non è sempre facile comprendere il valore della diversità: questo libro in formato pop up, con gigantesche illustrazioni tridimensionali e una tecnica simile al collage, insegnerà al vostro bambino l'importanza delle differenze, un concetto sempre più importante da comprendere nel mondo di oggi.

Edito da Gribaudo in formato quadrato con copertina rigida, è disponibile su Libraccio e su Amazon a 21,16€.

C'era una volta: le più belle storie dei miei 4 anni (Emme Edizioni)

Un mondo di fiabe meravigliose, filastrocche piene di ritmo e splendide illustrazioni: questo libro di favole contiene dei grandi classici come Cappuccetto Rosso e I tre porcellini, e permetterà al tuo bambino di avere un primo esempio di storie più lunghe ed elaborate da ascoltare attentamente.

Ovviamente le storie sono presentate in una versione ridotta e ricca di rime e ripetizioni, quindi perfetta per i bambini di quest'età. Edito da Emme Edizioni in un formato con copertina flessibile di quasi 200 pagine, è in vendita su Hoepli e Amazon a 16,90€.

Io non ho paura (DeAgostini)

Insieme alla rabbia, anche la paura è un'emozione necessaria, ma che bisogna imparare a saper gestire. Di grande formato, con poco testo in rima e tante favolose illustrazioni, "Io non ho paura" racconta la storia di un gatto sprezzante del pericolo… Ma sarà davvero così?

Molto apprezzato dagli utenti in rete per il formato di grandi dimensioni e il ritmo del testo, questo libro con copertina flessibile è in vendita su Libraccio e su Amazon a 4,16€.

Giochi d'arte (L'ippocampo)

Una evoluzione del libro sui colori visto per i bambini di 3 anni è questo volume con spirale che i bambini possono utilizzare tutti da soli.

Come tutte le opere per bambini di Tullot, si tratta di un libro interattivo per creare nuovi progetti e rendere i bambini liberi di creare le loro combinazioni, chiedendogliene in seguito il motivo e sviluppando, quindi, la riflessione sul perchè delle loro scelte. Edito da L'ippocampo, è disponibile online su Hoepli e Amazon a 16,63€.

Le sei storie delle paroline magiche (Gribaudo)

Sei paroline magiche da imparare a usare per relazionarsi con gli altri: questo libro edito da Gribaudo utilizza le rime e le filastrocche per spiegare come e perchè si utilizzano queste parole. Le rime e le filastrocche sono uno strumento formidabile a quest'età per memorizzare e comprendere a fondo il senso di ciò che si ascolta, oltre che per rendere più facile la ripetizione da parte del bambino.

Proposto in un formato con copertina rigida e resistente, è disponibile su Libraccio e su Amazon a 8,50€.

Le quattro stagioni. Il racconto musicale in un giorno (Giunti)

La protagonista di questo libro intraprende un viaggio attraverso le 4 stagioni in compagnia del suo cagnolino e di un alberello di mele: attraverso questo libro i bambini potranno imparare la differenza tra le quattro stagioni, e contemporaneamente ascoltare i 10 brani di Antonio Vivaldi dedicati a questo tema grazie ai pulsanti sonori.

Pubblicato da Giunti e ricco di illustrazioni coloratissime, "Le quattro stagioni" è disponibile nel formato con copertina rigida su Libraccio e su Amazon a 21,16€.

Consigli di libri per bambini di 5 anni

Dai 4 ai 5 anni i bambini compiono una vera e propria evoluzione: il rapporto e il confronto con gli altri insegna loro molte cose su gusti personali, interessi e passioni.

Questo è il periodo in cui i bambini iniziano a scegliere i propri libri anche da soli, proprio in base a ciò che più li appassiona. La tua guida sarà sempre importante per selezionare libri di qualità e adatti alla sua età, quindi per aiutarti nella scelta ecco la nostra selezione dei migliori libri per bambini di 5 anni.

Emozionario (Nord-Sud Edizioni)

È ricca di tante immagini, tutte da comprendere e interpretare, questa enciclopedia delle emozioni edita da Nord-Sud Edizioni. Rispetto ai libri sulle emozioni per i bambini più piccoli, questo prevede un lavoro di riflessione da parte del bambino, che sfogliando le pagine potrà proiettare le sue emozioni sui disegni da interpretare.

È disponibile su Hoepli e Amazon a 14,40€: nella stessa collana sono disponibili online anche un libro dedicato all'Immaginario e uno che ha per tema la Fiducia nelle proprie capacità.

Il meraviglioso Cicciapelliccia (Topipittori)

Carta ultra resistente, colori accesi e disegni fantastici realizzati con la tecnica del collage per una storia tenerissima e che ha emozionato tanti adulti e bambini.

La piccola Eddie, una bimba vestita sempre di rosa che crede di non essere buona a nulla, è alla ricerca di un regalo per sua mamma. Scoprirà, grazie a un aiutante tenerissimo, di avere molte qualità, e imparerà a credere in se stessa. Edito da Topipittori, "Il meraviglioso Cicciapelliccia" è disponibile su Libraccio e Amazon a 17€.

Il gufo che aveva paura del buio e altre storie (Feltrinelli)

Un gufo che ha paura del buio, ma anche un pinguino che vuole diventare grande, uno scoiattolo con la passione per la cioccolata e tanti altri animali: le storie di Jill Tomlinson, che sono state lette da migliaia di bambini, vengono riproposte da Feltrinelli in un'edizione completa tutta da sfogliare, leggere e rileggere.

Impreziosito dai colori pastello di Anna Laura Cantone, questo libro è disponibile su Hoepli e su Amazon a 24,65€.

Mappe. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo (Electa)

Questo libro edito da Electa Kids, in una versione ampliata con 16 nuove mappe, mostrerà a tutti i bambini quanto possono essere potenti dei semplici fogli di carta stampata.

Dal Perù al Polo Nord, dall'Italia all'Oceania, potete leggerlo ad alta voce o lasciare che il vostro bambino lo sfogli autonomamente: resterà impressionato dalla varietà di specie, paesaggi e colori. Perfetto per i bambini che viaggiano spesso insieme ai genitori, è in vendita su Libraccio e Amazon a 25€.

Il piccolo libro della gentilezza (Piemme)

Piccoli libri che raccontano grandi valori: questa collana di Geronimo Stilton dedicata alla spiegazione di concetti astratti ma fondamentali comprende anche un libro sulla pace e uno sulla felicità.

La gentilezza migliora il mondo: se inizialmente Geronimo Stilton, protagonista della storia, è infastidito dai familiari che lo disturbano durante la preparazione di una sorpresa, in seguito si rende conto che il regalo più gradito per la sua famiglia è essere gentili e disponibili. Edito da Piemme in formato tascabile da viaggio, questo libro è in vendita su Amazon a 2,55€.

Elmer, l'elefante variopinto (Mondadori)

Elmer è un elefante multicolore, ma questa sua diversità gli riesce difficile il rapporto con gli altri. Vorrebbe essere grigio come gli altri elefanti, finchè non comprende che la sua diversità è un valore da apprezzare, non un difetto da correggere. Della stessa collana è disponibile anche Il ritorno di Elmer, sempre pubblicato da Mondadori.

"Elmer – l'elefante variopinto" è disponibile, in una nuova edizione nella collana Oscar Mini, a 5,86€ su Amazon.

Perchè leggere fa bene ai bambini?

I libri sono degli strumenti importanti per tutti, soprattutto per i bambini, che grazie a questi strumenti possono calarsi in situazioni nuove e che potenzialmente potrebbero capitare anche nella realtà.

Esistono libri che preparano alle circostanze più svariate: dallo spannolinamento, al riconoscimento delle emozioni, alla gestione dei rapporti di amicizia, alla comprensione del significato di concetti astratti ma essenziali come "pace", "felicità", "rispetto".

Vivendo delle situazioni verosimili attraverso l'ascolto e la lettura dei libri, i bambini imparano a riconoscere e affrontare contesti, emozioni e relazioni. Ciò diventa importante soprattutto tra i 3 e i 5 anni, quando il bambino inizia a frequentare la scuola dell'infanzia e deve imparare a relazionarsi sia con i compagni che con gli insegnanti.

Come leggere ai bambini?

I bambini imparano a leggere a partire dai 6 anni, quindi tutti i libri pensati per un'età inferiore sono pensati per essere letti ad alta voce. Oltre a creare un momento di spensieratezza e relax che il genitore può condividere con il bambino, leggere ad alta voce migliora le capacità di ascolto e memoria.

Come si legge ad alta voce? Ecco alcuni suggerimenti per offrire al tuo bambino un'esperienza di ascolto unica, divertente ed educativa:

interpreta la storia, prendendoti le giuste pause e variando il tono di voce

collega le parole alle illustrazioni, permettendo al bambino di seguire la storia anche grazie ai disegni

pronuncia in modo chiaro tutte le parole: sarà un ottimo modo per ampliare il lessico del tuo bambino

alla seconda o terza lettura, indica con un dito le parole che leggi, in modo da permettere al bambino di iniziare ad associare le lettere ai suoni

Una volta letto due o tre volte lo stesso libro, ti sorprenderai del fatto che il tuo bambino avrà imparato a memoria la sua storia preferita, e sarà lui a raccontartela.

I migliori libri per bambini da 3 a 5 anni

Riflessione sulle proprie emozioni, diversità e rapporto con gli altri, consapevolezza della propria unicità, scoperta del mondo: i libri per bambini da 3 a 5 anni sono tutti imperniati su queste tematiche, fondamentali per la crescita e lo sviluppo del bambino.

Se le nostre proposte non ti hanno convinta, su Amazon trovi una vasta scelta di libri per bambini in base all'età e agli interessi.

Non ti resterà che sederti sul sofà con il tuo bambino, leggergli una bella storia, e magari scoprire che l'ha già imparata a memoria. Se succederà, potrai essere fiera di te stessa: stai crescendo bene un futuro lettore forte.