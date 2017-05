Terribile incidente stradale nella tarda serata di giovedì a Livorno, nella zona della Darsena Vecchia. Una donna di 50 anni, Silvia Bonistalli, è morta dopo aver perso il controllo del suo scooter ed essere caduta violentemente dal mezzo. Durante l'incidente infatti la donna ha battuto con forza la testa contro uno dei blocchi di cemento posti a bordo strada rimanendo esanime a terra. Inutili per lei i tempestivi soccorsi da parte di sanitari giunti alla vicina sede della Svs. I medici hanno provato con varie tecniche di rianimazione ma la donna non ha più ripreso conoscenza a causa del forte trauma cranico.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che nell'incidente non sia stato coinvolto nessun altro veicolo anche se la circostanza va ancora vagliata con certezza. La 50enne poco dopo le 22 stava percorrendo la strada nei pressi dalla rotatoria di via San Giovanni quando probabilmente è scivolata dopo aver perso il controllo dello scooter a causa dell'asfalto bagnato. Inutile per lei anche il casco che indossava regolarmente ma che nell'impatto con il blocco di cemento si è rotto.

Incredulità e sconcerto tra familiari e amici della vittima dopo aver appreso della morte di Silvia. La donna, che lascia marito e quattro figli, infatti era molto conosciuta in zona in quanto gestiva una storica polleria al mercato centrale di Livorno, un'attività di famiglia molto nota.