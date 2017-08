Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti a Surgut, in Russia, ferendo otto persone. L'assalitore è stato poi ucciso dalla polizia. Lo riferisce Russia Today citando il dipartimento locale del Comitato investigativo russo. Ignoto al momento il movente dell'aggressione.

Due delle persone ferite dalle coltellate versano in gravi condizioni, mentre gli altri non sarebbero in pericolo di vita. Le autorità russe non hanno ancora reso nota l'identità del protagonista dell'atto di violenza. Come detto, i motivi del gesto non sono ancora chiari, riporta l'agenzia Ria Novosti. I media locali spiegano che all'attacco avrebbero preso parte più assalitori, ma la notizia non è stata confermata dalle autorità. Surgut, città di circa 300mila abitanti è il centro dell'industria petrolifera siberiana.

Ieri un attentato con l'uso di coltelli anche a Turku, in Finlandia.

L'attacco di Surgut arriva a due giorni dal tremendo attentato terroristico di Barcellona, dove sulla Rambla un furgone ha travolto centinaia di persone uccidendone 15, e all'indomani di quello di Turku, in Finlandia: quest'ultimo sarebbe stato realizzato con modalità simili all'aggressione in Russia e tra le persone ferite c'è anche una ricercatrice italia di 30 anni, ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Ben più grave, per i nostri connazionali, è stato l'attacco spagnolo: a perdere la vita sono infatti stati anche gli italiani Bruno Gulotta, Luca Russo e Carmen Lopardo: tutti e tre si trovavano a Barcellona per turismo.