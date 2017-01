Una ragazzina di quindici anni è stata arrestata in Gran Bretagna con la pesante accusa di aver ucciso una bambina di sette anni. A riportare la notizia è la Bbc online, secondo cui l’arresto dell’adolescente è avvenuto a York, nella contea inglese del North Yorkshire. La vittima, da quanto si legge sui media britannici, è stata trovata lunedì pomeriggio con ferite gravi in una casa nel quartiere di Woodthorpe della città. Soccorsa e portata in ospedale, la piccola è morta poche ore dopo il ricovero. “Una ragazza di quindici anni è stata arrestata in relazione all'incidente. Lei rimane in custodia della polizia per un interrogatorio. Gli ufficiali rimangono sulla scena mentre sarà un’inchiesta a stabilire le cause del decesso della bambina”, è quanto ha fatto sapere finora la polizia che per il momento non ha rilasciato altre informazioni sul caso.

Il caso di omicidio che vede coinvolte due minorenni sconvolge la Gran Bretagna – “È assolutamente devastante”, è il commento, riportato da un assessore comunale, di alcuni abitanti della zona in cui è stata trovata gravemente ferita la bambina poi deceduta in ospedale. “È stato uno shock per tutti coloro che vivono qui intorno svegliarsi e sentire quello che è successo a York”, ha aggiunto l’assessore parlando della vicenda.