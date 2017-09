Avrà sicuramente tirato un sospiro di sollievo il 47enne inglese a cui era stato appena diagnosticato un tumore al polmone. A quanto sembra, infatti, la radiografia mostrava una macchia che non era una neoplasia come anche i medici pensavano in un primo momento: si trattava solo di un giocattolo Playmobil.

La notizia è stata riportata dall’autorevole British Medical Journal Case Reports, che evidenzia come il paziente fosse stata ricoverato in una clinica britannica per cercare di risolvere i problemi respiratori che lo affliggevano, dopo che da un anno tossiva e produceva muco. Era stato curato per una polmonite e, da quanto riportano i medici, i suoi sintomi erano migliorati. Tuttavia, durante il ricovero ospedaliero, lo staff sanitario ha voluto approfondire la situazione e ha eseguito una radiografia. Dalle lastre sono arrivate cattive notizia: il polmone destro evidenziava una macchia.

A quel punto, il 47enne si è visto crollare il mondo addosso: la diagnosi ha stabilito che soffriva di tumore. L’uomo viene sottoposto ad ulteriori accertamenti. In particolare, una broncoscopia. Si tratta di un esame che prevede l’inserimento di uno strumento sottilissimo formato da fibre ottiche. Il broncoscopio, una volta inserito attraverso il naso o la bocca, scende lungo la trachea fino ai bronchi allo scopo, per esempio, di effettuare biopsie. Così avviene per il nostro paziente Ma non appena lo strumento arriva nel luogo della macchia i medici rimangono sbigottiti dalla visione: quello non era un tumore ma bensì un oggetto estraneo. Le successive analisi svelano l’arcano: si tratta di un giocattolo di plastica, un mini-cono per il traffico.

L'uomo ha ricordato ai medici di aver ricevuto proprio un set Playmobil come regalo per i suoi 7 anni. "Finalmente lo ha ritrovato – hanno ironizzato i medici – ed era nel posto in cui lo avrebbe mai cercato". L’oggetto sarebbe rimasto lì, dunque, per 40 anni. Secondo gli specialisti un caso del genere è più unico che raro: "Da quanto sappiamo è il primo caso così duraturo nel tempo".