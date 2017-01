La terza vittima della tragedia dell'hotel Rigopiano è stata ufficialmente identificata: si tratta di Nadia Acconciamessa, madre del piccolo Edoardo Di Carlo, ricoverato in ospedale, e moglie di Sebastiano Di Carlo, ancora disperso. Lo ha confermato il direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, Rossano Di Luzio, durante il bollettino sanitario. E' in corso in queste ore il riconoscimento delle altre due salme arrivate oggi in ospedale.

Come spiegato, Nadia Acconciamessa è la madre di Edoardo: il bambino, estratto ancora in vita ieri e apparentemente in buone condizioni, ha raccontato ai soccorritori che quando la slavina si è abbattuta sull'hotel lui si trovava insieme ad altri bimbi in una stanza a giocare a biliardo, mentre gli adulti, tra i quali i genitori, erano in una sala vicina: "Dall'altra stanza non urlava nessuno".

Dopo essere stato salvato il bambino è stato trasportato all'ospedale di Pescara e starebbe tutto sommato bene, anche se decisamente sotto shock. Il piccolo ha perso la madre, Nadia Acconciamessa, mentre il papà Sebastiano si troverebbe ancora sotto le macerie della struttura e sarebbe tra i dispersi. La famiglia risiede a Loreto Aprutino, Pescara.