Erano le 17.30 di ieri, 23 giugno, quando lo speaker del torneo di calcio a 5 ‘La Piazza Trofeo Città di Aosta', ha gridato dal suo microfono: “Chiamate subito un medico e l'ambulanza". Maicol Castelnuovo di Aymavilles, 25 anni che avrebbe compiuto a Ferragosto, portiere dell' Aygreville e poi dello Charvensod, si era appena accasciato, perdendo i sensi, sull'erba sintetica del campo allestito in piazza Chanoux dall'ASD Valdostana, organizzatrice della manifestazione. Prima i soccorsi del medico in servizio al Trofeo, che per rianimarlo ha utilizzato un defibrillatore, poi quelli dello staff sanitario del 118, che ha trasportato Maicol all'ospedale Parini, sono stati inutili e il ragazzo è deceduto poco dopo.

Ieri pomeriggio ad Aosta facendo caldissimo, le temperature superavano i 34 gradi. Chi era presente al Torneo racconta che il ragazzo è crollato a terra mentre il pallone era dall’altra parte del campo, dunque lontano dall’azione. Ma uno dei partecipanti però racconta: “Poco prima aveva ricevuto una pallonata allo stomaco. Dopo aver rinviato la sfera, ha dato segni di malessere e poi è svenuto”. La procura di Aosta ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte del 24enne. L'incarico sarà affidato lunedì mattina dal pm Carlo Introvigne al medico legale di Torino Roberto Testi, presidente anche della commissione di seconda istanza della medicina dello sport. Il magistrato ha aperto – come atto dovuto – un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.

Secondo i presenti, i soccorsi sono stati immediati. Ma dalla Centrale unica del soccorso è arrivata una puntualizzazione: "Per completezza di informazione", si apre la nota, si fa sapere che "dalla ricezione della chiamata" per il malore di Maicol Castelnuovo "al momento in cui l'equipaggio di soccorso avanzato ha raggiunto il paziente sono intercorsi complessivamente 5'10"