Il vicepremier Matteo Salvini ha appena lanciato il gioco a premi sui social: si chiama "Vinci Salvini". Quella che sembra una provocazione, o uno scherzo, non è altro che un ‘contest' in cui gli utenti che metteranno più ‘mi piace' sui suoi post e sulle sue foto, e lo faranno più velocemente, potranno ambire a una telefonata con il ministro degli Interni. I meno fortunati vedranno la loro foro pubblicata sui profili social del vicepremier leghista: la loro immagine sarà condivisa con i 6 milioni di utenti che popolano giornalmente le pagine Instagram, Facebook e Twitter del ministro. "Ora i giornaloni, gli intellettualoni, i professoroni si arrabbieranno", commenta Salvini, "Ma finché la rete è libera noi la usiamo". Il filmato è una trovata elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio: "Aiutaci a diffondere la nostra idea di Italia, di Europa e di futuro", aggiunge.

Nel video appena pubblicato si vede il ministro degli Interni nelle vesti di un sorridente presentatore, mentre illustra i premi messi in palio. Di sottofondo la musica che scimmiotta la sigla di un programma tv. "Finalmente è tornato anche lui. Tornato chi? Vinci chi? Indovina chi? Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. Da quest'anno guadagni punti anche con i like su Instagram e con i ‘retweet' su Twitter. Cosa si vince? Soldi? Zero. Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici. Per i più fortunati una chiacchierata al telefono con me. Attenti però. Con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo di persona", spiega Salvini presentando i 4 vincitori della prima settimana, che compaiono accanto a lui, e che hanno avuto la possibilità di prendere un caffè con il leader del Carroccio. Su Twitter il vicepremier comunica il nome della vincitrice del 6 maggio: "Complimenti Debora, la prima vincitrice della nuova edizione. A breve ti chiamo!". Il vicepremier leghista pubblicizza poi il sito www.vincisalvini.it, a cui i naviganti possono collegarsi per partecipare al gioco.