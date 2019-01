Una bambina di appena tre giorni è stata portata d'urgenza la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza ed è morta all'alba. La neonata sarebbe stata gettata a terra in casa dalla madre. L'episodio, forse causato dallo stress e da una depressione post partum, è avvenuto nella serata di domenica, intorno alle 19, a Lisiera di Bolzano Vicentino, nella provincia di Vicenza. La mamma della piccola, una donna di quarantuno anni, subito dopo aver scaraventato a terra la figlioletta sarebbe andata in un’altra stanza e avrebbe tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello. Ad accorgersi di quanto accaduto e a dare l’allarme al 118 è stato il marito della donna e papà della bambina. Gli operatori del Suem intervenuti sul posto hanno quindi prima tentato di rianimare la piccola e poi hanno portato mamma e figlia in ospedale.

Inutili gli sforzi dei medici: la neonata è deceduta in ospedale – La neonata è stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica, dove però è deceduta all'alba di lunedì. La madre invece è piantonata in stato di arresto nel reparto di Psichiatria. La donna è stata anche curata per la ferita al collo, che sarebbe comunque superficiale. Per la delicatezza del caso il riserbo è massimo da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza), che sono intervenuti per le indagini. I militari hanno ricostruito il terribile accaduto grazie alla testimonianza del capo famiglia.