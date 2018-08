A Chatsworth, cittadina nello Stato americano della Georgia, un agente di polizia ha sparato con la sua pistola elettrica a una donna di ottantasette anni che era uscita fuori casa con un coltello in mano per raccogliere dei fiori. Il fatto è accaduto venerdì scorso e l’anziana signora, colpita al petto, è stata ricoverata in ospedale in seguito alla ferite riportate dal colpo del taser e dalla caduta ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportano i media locali, l'anziana colpita dal poliziotto si chiama Martha Al-Bishara ed è una donna di origini siriane che non parla inglese. Questo elemento avrebbe spinto il capo della polizia di Chatsworth, Josh Etheridge, intervenuto sul posto dopo una segnalazione della presenza su un percorso ciclabile di una donna armata di coltello, a utilizzare il taser contro di lei. La signora è stata anche arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La decisione presa dalla polizia è stata però ampiamente criticata, soprattutto nel momento in cui i figli dell’anziana hanno spiegato che la mamma aveva il coltello in mano per raccogliere dei fiori e che soffre anche di demenza senile. “Una donna di ottantasette anni armata di coltello può comunque ferire un agente”, si è giustificato da parte sua il capo della polizia. “Abbiamo iniziato cercando di metterci in contatto con lei, ovviamente chiedendole di mettere via il coltello”, ha detto Etheridge, che ha partecipato con altri due agenti nell'intervento nei confronti della signora Al-Bishara. “Non capiva cosa le veniva detto o soffriva di un problema (mentale)”, ha detto aggiungendo che solo uno degli agenti ha usato la sua pistola taser. “Hai una persona che cammina nella tua direzione con un coltello, gli ordini di smettere e alla fine usi il taser piuttosto che la forza letale”, ha concluso il capo della polizia.