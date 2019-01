Un caso di meningococco di tipo W registrato in Alto Adige. Ad ammalarsi un bambino classe 2007, residente in Alto Adige, in Alta Pusteria, ma iscritto in un asilo nido fuori provincia. Secondo quanto riportato dal Dolomiten, il piccolo ha reagito a un trattamento antibiotico e ora sta bene e sarebbe stato già dimesso dall’ospedale. I genitori e i compagni che frequentano lo stesso asilo nido sono stati sottoposti a profilassi. Casi di meningococco di tipo W sono considerati molto rari. Livia Borsoi del Servizio di Igiene e sanità pubblica del Comprensorio di Brunico ha spiegato che solo qualche anno fa si riteneva impossibile che in Alto Adige si potesse verificare un caso del genere mentre “ora lentamente sta diventando realtà”. Una soluzione potrebbe rappresentare il vaccino quadrivalente Acwy, che per ora però non è gratuito per i bambini piccoli, ma solo per gli adolescenti. Il Veneto recentemente ha invece introdotto la vaccinazione gratuita per bambini tra i tredici e i quindici mesi.

Un caso di meningite in Valsugana: 50enne in condizioni stabili – Nei giorni scorsi un caso di meningite da meningococco è stato diagnosticato anche presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Il paziente è un cinquantenne residente in Alta Valsugana che è stato immediatamente trattato e ricoverato in isolamento in rianimazione. L’uomo è in condizioni stabili. Sabato era arrivato al prono soccorso di Trento con febbre alta e cefalea e gli accertamenti hanno rilevato che si trattava di meningite. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha immediatamente attivato le misure di profilassi per i parenti del paziente. In questi casi è prevista la profilassi farmacologica per quanti hanno avuto contatti stretti con il malato.