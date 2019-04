Tutti quei ragazzini che trascinano zaini con rotelle a forma di trolley all'uscita e all'ingresso da scuola creerebbero troppi problemi con inevitabili pericoli sia per gli altri studenti che per gli insegnanti. Con questa motivazione la preside di un istituto scolastico di Udine ha deciso di proibire questo tipo di zaini in classe imponendo il ritorno al vecchio metodo della cartella in spalla. In pratica una volta varcato il cancello dell'istituto comprensivo V di Udine, che interessa le scuole primarie di Toppo Wassermann, Pascoli e Nievo del comune friulano, qualsiasi sia lo zaino lo si deve alzare e non trascinare, compresi i trolley. "Considerato che il trascinamento su rotelle degli zaini, lungo i corridoi e le scale degli edifici scolastici è causa di intralcio e conseguenziale pericolosità per gli alunni, si dispone, a tutela degli stessi e in via precauzionale, che all'interno degli edifici gli zaini siano posizionati in spalla", recita la circolare, aggiungendo "Si chiede, pertanto la collaborazione dei genitori, verificando che all'ingresso a scuola i propri figli abbiano lo zaino in spalla, ritirando l'asta del trolley: analoga verifica dovrà essere effettuata dai docenti al momento dell'uscita"

La trovata però non sembra affatto aver trovato la collaborazione dei genitori che, al contrario, hanno scatenato una valanga di polemiche contro il provvedimento perché secondo loro caricarsi in spalla i trolley per i piccoli sarebbe uno sforzo enorme. Per la maggior parte dei papà e delle mamme, infatti, non ci sarebbero sufficienti motivi per costringere i piccoli a caricarsi sulle spalle pesi ben superiori a quelli consigliati anche dal Ministero. Secondo quanto racconta il Messaggero Veneto, tutto sarebbe nato da uno spiacevole incidente di pochi giorni fa quando una delle insegnanti è inciampata proprio nelle ruote di un trolley ed è caduta.

Secondo la preside, però, quello è stato solo l'episodio finale di una serie di piccoli incidenti dovuti a questi zaini così ingombranti che alla fine ha imposto una scelta drastica. "Si è trattato di incidenti che non hanno avuto conseguenze, ma sono comunque un campanello d'allarme. All'interno degli edifici chiediamo dunque quei piccoli accorgimenti, come sollevare lo zaino, che riducono gli inconvenienti" ha spiegato la dirigente ammettendo però che "la questione del peso va tenuta sotto controllo".