Macabro ritrovamento a poche ore dal Natale: un corpo senza vita è stato recuperato in un canale a Mira, in provincia di Venezia. Il pensiero è andato immediatamente al giovanissimo universitario scomparso nella cittadina veneta, Henry Kazim, 19 anni. Il giovane, studente di scienze politiche a Padova e campione di Rugbie, è scomparso lo scorso 27 novembre da Mira (Venezia), dopo una lite in famiglia. Prima di allontanarsi il ragazzo ha lasciato un messaggio allarmante in cui chiede perdono ai suoi familiari per avergli ‘spezzato il cuore'.

Il cadavere è stato notato da un passante in un corso d'acqua che costeggia via Argine Sinistro. L'uomo ha allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero e i carabinieri della tenenza locale, che hanno supervisionato le operazioni. Da un primo esame il cadavere, anche per effetto dell'immersione in acqua, appare in stato di decomposizione avanzata. Impossibile al momento determinarne l'identità: le prime risposte arriveranno con gli esisti dell'autopsia disposta sui resti.

La notizia ha suscitato sconcerto nella comunità di Mira, dove il diciannovenne è scomparso un mese fa. I suoi compagni di squadra, gli amici e la famiglia continuano a pregare e sperare che non si tratti di Henry e che il ragazzo possa tornare a casa presto. Un particolare fa sperare che non sia lui: i vestiti del cadavere non corrispondono a quelli con cui Henry si è allontanato.