Sono passati ormai otto mesi da quando Sara Scimmi è stata rinvenuta cadavere in un tratto della strada regionale 429 nel comune di Castelfiorentino (Firenze). A travolgerla e ucciderla, un pirata della strada. Era il 9 settembre 2017, la giovane aveva solo 19 anni ed era appena uscita da una discoteca. Ora la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio, contro ignoti, che va ad affiancarsi a un altro, per omicidio stradale, nel quale risulta indagato un camionista residente nel Pisano, accusato di aver travolto e ucciso la ragazza col suo mezzo pesante. L’uomo ha però sempre negato ogni imputazione.

L'inchiesta della Procura di Firenze

L’obiettivo degli inquirenti è capire se il corpo di Sara, volontaria della Misericordia, fosse già a terra quando è stato travolto dal camion. Ci sarebbero infatti alcune immagini riprese da una telecamera di sorveglianza su un punto vicino a quello dell’investimento, dalle quali al momento non sarebbe venuto fuori nulla di particolare, ma sulle quali tuttavia sarebbero in corso approfondimenti tecnici tesi a migliorare la qualità dei fotogrammi e forse dare altri indizi agli inquirenti. Al momento per la morte della 19enne fiorentina l’unico indagato è il camionista che quella sera era alla guida di un tir di un’azienda umbra, i cui segni delle gomme sarebbero riconducibili a quelli trovati sull’asfalto. Fondamentali per accertare le sue responsabilità saranno i risultati degli accertamenti disposti sul mezzo pesante, che sarebbero attesi breve.

L'appello dei genitori di Sara Scimmi

Del caso di Sara Scimmi si è parlato anche a Chi L’Ha Visto? In particolare, è stato mandato in onda un filmato delle telecamere di sicurezza che mostrerebbe la ragazza già a terra prima del passaggio del camion. Nelle immagini una macchina misteriosa. “Chiunque riconosca l'automobile nel filmato si faccia avanti”: è l'appello di Federica Sciarelli in diretta su Rai Tre. L’appello dei familiari di Sara è stato condiviso ieri anche dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni: " Ciò che è emerso finora non appare in grado di dare una spiegazione convincente a quanto è successo – ha scritto il sindaco su Facebook – in tanti abbiamo ancora la sensazione forte, e dolorosa, che manchi la ricostruzione di un pezzo della vicenda, e che ci sia qualcuno che sa e non parla”. E Falorni ha continuato: “Mi auguro che possa avvenire l'imprevedibile, che qualcosa scatti, nella coscienza di qualcuno e che finalmente possa spuntare la voce che tutti aspettiamo, a dipanare questo buio”.