Quel filo spinato avrebbe potuto arrecare danni e infortuni gravissimi a due ciclisti di Schio, in provincia di Vicenza, che se lo sono ritrovati davanti ad altezza d'uomo lungo un sentiero nei boschi della località montana Cerbaro di Tretto (Vicenza). La tragedia fortunatamente è stata solo sfiorata e non si è consumata proprio grazie all'attenzione dei cicloamatori che sono riusciti ad accorgersi della trappola schivandola all'ultimo metro. Passato lo spavento, hanno girato un video postandolo su Facebook.

A 10 mesi di distanza, come spiega il Gazzettino, è dunque tornato l'incubo dal momento che non si tratta del primo caso. L. P. e C. C. hanno infatti rischiato seriamente la loro vita. Dopo aver rimosso il filo spinato ed aver messo in sicurezza il sentiero i due hanno così commentato. "Ecco, qualche bastardo ha pensato di tiare il filo spinato sul Cerbaro, complimenti! Scampato pericolo per miracolo: del filo spinato all'altezza del collo può arrivare anche ad uccidere. Pazzesco". I due episodi dello scorso anno hanno generato altrettante denunce contro ignoti, ma almeno per il momento il responsabile non è stato individuato. La mano che ha teso domenica il filo spinato potrebbe essere la stessa dello scorso giugno.