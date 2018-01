È grave e purtroppo ancora provvisorio il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Perù, dove un autobus interprovinciale è precipitato in una scarpata dopo essersi scontrato con un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 ora locale (le 17.45 in Italia) in una strada costiera a circa 45 chilometri a nord dalla capitale Lima. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il camion che circolava nella direzione opposta a quella dell'autobus avrebbe bucato una gomma e uscendo dalla sua corsia è finito contro il bus, che a sua volta è caduto da un'altezza di oltre 100 metri e si è schiantato al suolo. Il bilancio è di almeno venticinque morti.

Il tragico incidente nella “Curva del Diavolo” – “Almeno 25 persone sono morte e circa cinque sono i feriti. Polizia e pompieri sono al lavoro per salvare più persone possibili, ma crediamo che il bilancio delle vittime possa aumentare”, è quanto ha reso noto il capo della polizia locale, Dino Escudero. Il bus finito nella scarpata viaggiava da Huacho verso Lima con circa cinquanta passeggeri a bordo. Il punto della strada dove è avvenuto l'incidente è noto come “la Curva del Diavolo” dell’autostrada. I membri della polizia nazionale e dei vigili del fuoco sono impegnati nella zona alla ricerca di eventuali altre vittime.