Improvvisa tragedia nelle scorse ore a Cagliari dove un ragazzo di 20 venti anni senza nessun problema pregresso si è sentito male e in poche ore è morto all'interno della sua abitazione e quartiere di Genneruxi. Ad essergli fatale potrebbe essere stata la meningite. Secondo le prime notizie, il ragazzo Giovanni Manda, avrebbe accusato febbre alta nelle ore precedenti ma credeva ad una semplice influenza, il quadro clinico però in poche ore si sarebbe complicato portando al suo decesso per sospetta sepsi meningicoccica lunedì sera. A comunicarlo è stata l’Azienda Sanitaria locale che attraverso una nota ufficiale ha fato sapere di aver attivato attivate immediatamente tutte le necessarie misure di profilassi e prevenzione su eventuali rischi di contagio.

“Ieri sera, a Cagliari, si è verificato il decesso di un ragazzo di 20 anni per sospetta sepsi meningicoccica, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di ATS ASSL Cagliari ha immediatamente attivato i protocolli previsti in queste circostanze ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso" si legge nella comunicazione dell'Assl, che aggiunge: "È stata quindi avviata immediatamente l’indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto. Ulteriori informazioni in merito saranno date non appena si sapranno gli esiti degli esami". Il decesso i Giovani ha gettato nello sconforto i familiari ancora increduli per l'accaduto e ha destato sconcerto tra amici e conoscenti del giovane che lo avevano visto allegro e festante poche ore prima. . Stando a quanto raccontano alcuni suoi coetanei, infatti, pare che il giovane, ex studente dell’istituto alberghiero Gramsci di Monserrato e grande appassionato di calcio, abbia preso parte anche a una serata in discoteca in un noto locale di Cagliari nei giorni scorsi.