Attualità
video suggerito
video suggerito

Un caso sospetto di Ebola a Cagliari, il paziente è isolato in ospedale: era da poco tornato dal Congo

Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale come un sospetto caso di Ebola: l’allarme è stato lanciato a Cagliari.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale. Dalle prime informazioni avrebbe i sintomi riconducibili al virus e per questo è scattato il protocollo: medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è ora ricoverato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Il Ministero della Salute in una nota fa sapere che tutti gli esami del caso saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente "si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". Inoltre nella nota fa sapere che il rischio di Ebola in Italia "resta molto basso".

Nella nota completa si legge: "Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda infine che il rischio resta molto basso in Italia".

Leggi anche
Ebola, governo Meloni lancia controlli su chi arriva da Congo e Uganda: i cinque livelli di rischio

Intanto dopo l'allarme lanciato a Cagliari, via Manno, ovvero una via pedonale del centro della città, è stata chiusa per diverse ore. La strada è stata momentaneamente transennata e chiusa al traffico pedonale dalle 14. Subito è arrivato anche l'ordine di abbassare le serrande delle attività aperte, per poi tornare tutto alla normalità alcune ora dopo.

Immagine
dramma a
Bordighera
Bimba morta, le sorelline: “Nessuno ha chiamato i soccorsi, era in una coperta rossa”
Madre e compagno incastrati dalle sorelline di Beatrice: “Per farla riprendere le hanno dato acqua e zucchero"”
Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: trovate foto della piccola dopo i pestaggi
Tracce di sangue anche su felpa della piccola e su maglietta da uomo
Sopralluogo del Ris a casa della madre a Bordighera: "Trovate tracce di sangue e tanto sporco"
L'autopsia svela lividi e lesioni sulle labbra ma la mamma continua a difendersi: era “vivace”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views