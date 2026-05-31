Un caso sospetto di Ebola a Cagliari, il paziente è isolato in ospedale: era da poco tornato dal Congo

Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale come un sospetto caso di Ebola: l’allarme è stato lanciato a Cagliari.

Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale. Dalle prime informazioni avrebbe i sintomi riconducibili al virus e per questo è scattato il protocollo: medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è ora ricoverato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Il Ministero della Salute in una nota fa sapere che tutti gli esami del caso saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente "si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". Inoltre nella nota fa sapere che il rischio di Ebola in Italia "resta molto basso".

Nella nota completa si legge: "Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda infine che il rischio resta molto basso in Italia".

Intanto dopo l'allarme lanciato a Cagliari, via Manno, ovvero una via pedonale del centro della città, è stata chiusa per diverse ore. La strada è stata momentaneamente transennata e chiusa al traffico pedonale dalle 14. Subito è arrivato anche l'ordine di abbassare le serrande delle attività aperte, per poi tornare tutto alla normalità alcune ora dopo.