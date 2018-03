in foto: Incidente bus in Thailandia (Twitter).

È di almeno 18 morti e 33 feriti, tra cui anche donne e bambini, il bilancio di un drammatico incidente stradale che si è verificato la scorsa notte nel distretto di Wang Nam Khieo di Nakhon Ratchasima, nel Nord Est della Thailandia. Un bus turistico è uscito fuori strada nei pressi di una curva per cause ancora in via di accertamento ed è precipitato in un burrone. Lo riferiscono i media locali, i quali specificano che il mezzo, al momento della caduta, stava percorrendo una strada di montagna in discesa. Stando a quanto riportato dall'emittente televisiva Thai PBS, che ha raccontato la testimonianza di un passeggero, un uomo nella parte posteriore della vettura avrebbe ammonito il conducente, urlando, che i freni si erano rotti.

L'autista ha cercato di fare il possibile per fermarsi quanto prima, impresa ardua sulla strada di montagna che stava percorrendo. Così è precipitato in un burrone. Decine i passeggeri rimasti intrappolati all'interno del mezzo, tutti turisti, di cui ancora non sono state rese note le nazionalità, che stavano tornando a casa a Sakon Nakhon dopo una giornata in gita a Chanthaburi. Nonostante i soccorsi tempestivi, per almeno 18 di loro non c'è stato nulla da fare. Il numero delle vittime, tuttavia, è del tutto provvisorio dal momento che potrebbe aumentare da un momento all'altro essendo una trentina i feriti in gravi condizioni ricoverati negli ospedali della zona. L'autista è sopravvissuto all'impatto e sarà interrogato nelle prossime ore dalle autorità locali per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Thailandia è il secondo paese al mondo per numero di persone decedute in incidenti stradali, dietro solo alla Libia, secondo dati recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Basti pensare che solo poche ore dopo questa tragedia, in un'altra parte dello Stato un bus scolastico, con a bordo 50 giovani, è uscito fuori strada a causa della forte pioggia, ma sono stati registrati 39 feriti.