La terra torna a tremare in Italia. Un terremoto è stato registrato alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio, sulla dorsale appenninica tra Emilia Romagna e Toscana. La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 3.3, a una profondità di cinque chilometri e con epicentro a Tredozio. Molta paura tra la popolazione, dal momento che la scossa, seppur superficiale, è stata avvertita da Forlì a Firenze, passando per Castrocaro Terme, Faenza, Imola e aree limitrofe. Allarme tra la gente in zona con molte telefonate che sono giunte ai vigili del fuoco. Tuttavia, non si hanno notizia, per ora, di danni a persone o cose.

Intanto, altre scosse continuano a registrarsi nelle Marche, dopo lo sciame sismico durato per tutta la scorsa notte con epicentro a Pieve Torina, in provincia di Macerata. La prima scossa di terremoto è stata registra dai sismografi alle 21.21 di mercoledì sera e ha avuto intensità pari a magnitudo 3.2 della scala Richter e ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri. Anche nel corso del pomeriggio di oggi ce ne è stata una di magnitudo 2.8, sempre con epicentro a Pieve, e ad una profondità di 2 chilometri.