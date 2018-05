Non si ferma lo sciame sismico che ormai da settimane colpisce il Centro Italia, in particolare il Maceratese e il territorio al confine tra Marche e Umbria. Anche nella notte tra mercoledì e giovedì la terra ha continuato a tremare con decine di scosse di terremoto tra cui diverse sopra magnitudo 2.5, come segnalato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Due gli eventi sismici più intensi nelle ultime ore, entrambi poco sopra magnitudo 3 e con epicentro a Pieve Torina. La prima scossa di terremoto è stata registra dai sismografi alle 21.21 di mercoledì sera e ha avuto intensità pari a magnitudo 3.2 della scala Richter e ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri.

La seconda scossa di terremoto è stata invece dall'Ingv alle ore 23.20 e ha avuto intensità pari a magnitudo 3.1 con epicentro nella stessa zona del Maceratese, che comprende i comuni di Fiordimonte, Monte Cavallo, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti e Fiastra, a una profondità identica alla precedente. Si tratta però solo delle due scosse più importanti in ore in cui la terra ha tremato di continuo con oltre dieci eventi sismici oltre magnitudo 2. Le due scosse maggiori sono state distintamente avvertire dalla popolazione in una zona abbastanza vasta, da Camerino a Foligno, e qualcuno ha anche telefonato ai vigili del fuoco anche se fortunatamente nessun danno a persone o cose è stato segnalato.