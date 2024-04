Terremoto oggi in Toscana, sciame sismico di oltre 120 scosse nel Mugello: la più alta di magnitudo 3,1

video suggerito

Sciame sismico in corso oggi nel Mugello. Oltre alla forte scossa registrata nella mattinata di sabato ai Campi Flegrei, anche per la Toscana è stata una notte di terremoto. Una serie di scosse sono state avvertite in provincia di Firenze a partire da mezzanotte e 39 minuti.

Secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri Nord-Est da Barberino del Mugello. La prima scossa è quella che ha fatto registrare la magnitudo più alta, di 3.1.

Poi ci sono state diverse altre repliche nella zona: le prime scosse sono andate avanti fino all'una e 56 minuti e hanno avuto magnitudo da 2.0 a 3.1. Il presidente toscano Eugenio Giani è intervenuto sullo sciame sismico in corso con diversi messaggi sui suoi canali social. "Uno sciame sismico è in atto nella zona di Barberino di Mugello con scosse di lieve entità. La più alta è stata di magnitudo 3.1 Ml ma nelle ultime 12 ore si sono susseguite circa 45 scosse, monitoraggio del sistema regionale in corso", ha scritto aggiungendo un'ora dopo che una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio.

Un altro aggiornamento è arrivato intorno alle 10 del mattino: il governatore ha dato notizia di uno sciame sismico con oltre 120 scosse. Dalle verifiche svolte non si segnalano comunque danni o criticità, ha confermato, aggiungendo che continua il monitoraggio con il sistema di Protezione Civile.

Anche da verifiche della Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze con le sale operative preposte il fenomeno, avvertito dalla popolazione, non avrebbe comportato criticità. Le scosse di magnitudo superiore a 3 sono state avvertite distintamente dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio. "Borgo San Lorenzo sentite tutte dalle 0.40 in poi", recita un tweet. Alcune segnalazioni arrivano anche dalla zona di Prato, distante circa venti chilometri dall’epicentro.