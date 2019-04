Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato punto da uno sciame di api. Secondo quanto riportato da Fox News l’incidente è accaduto domenica pomeriggio a Yuma, nello Stato USA dell'Arizona. Epigmenio Gonzalez stava cercando di rimuovere un alveare costruito proprio sotto il divano di casa. Incurante del pericolo e sicuro di poter risolvere il problema senza l’aiuto di un esperto, ha provato ad allontanare le api da solo. Ma gli insetti lo hanno attaccato. L’uomo si è allora messo a correre verso il cortile: la moglie che era a casa ha cercato di aiutarlo, ma non ha potuto far nulla: anche lei è stata punta ed è stata costretta a chiamare i soccorsi: Epigmenio è stato trovato dalle forze dell’ordine e dal personale medico interamente coperto di api.

Gli uomini del dipartimento della Rural Metro (una sorta di vigili del fuoco) hanno spruzzato acqua sull’uomo, ma è stato tutto inutile. Alla fine il 51enne è stato portato allo Yuma Regional Medical Center, ma era già tardi: è stato dichiarato morto poco dopo. Anche la donna che si trovava nella residenza in quel momento è stata trasportata all'ospedale con numerose punture di api. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche alcuni membri dell'ufficio dello sceriffo e il personale della Rural Metro sono stati punti, ma per nessuno di loro sono state necessarie cure mediche.