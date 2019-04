Mai sulla terra battuta Rafa Nadal era stato preso a pallate. Mai era stato così impotente, nemmeno quando ha affrontato il Federer dei giorni migliori o lo Djokovic, in versione robot, mai fino a oggi. Perché nella semifinale del torneo di Montecarlo il re della terra è stato sconfitto nettamente da Fabio Fognini, che ha vinto 6-4 6-2 e ha conquistato a trentuno anni la finale più prestigiosa della sua carriera, ne ha giocate 19 e ne ha vinte 8. Domani il ligure partirà favoritissimo contro il serbo Lajovic.

Impresa di Fognini, battuto Nadal a Montecarlo

Fognini inizia benissimo la partita strappando il servizio a Nadal in un game durato dieci minuti. Lo spagnolo reagisce prontamente e si porta sul 3-1. Fognini però c'è e gli strappa il servizio. L'equilibrio regna fino al 4-3 per Nadal, poi Fognini si scatena, mette alle corde un Rafa non perfetto ma che soprattutto è impotente, non riesce a trovare le contromisure e pure le armi ce le ha. Ma Fognini è su una nuvola, fa quello che vuole, vince otto giochi consecutivi, e quando si porta sul 6-4 5-0 ha la partita in pugno, sul 40-0 arrivano tre matchpoint, è la fine, invece no. Perché Nadal con l'orgoglio dei grandi campioni, li cancella tutti e tre e allunga la partita. Il match però è di Fognini che chiude 6-4 6-2.

In finale Fognini sfiderà Lajovic

Per Fognini questo è il miglior torneo della carriera, ne ha vinti otto (l'ultimo lo scorso agosto), spesso è riuscito a battere i big del tennis mondiale ma mai ha giocato una finale in un ‘1000'. Domani a Montecarlo se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, che alla soglia dei 29 anni giocherà, pure lui, la partita più importante di tutta la carriera. Lajovic si è imposto a sorpresa su Medvedev, che dopo essersi portato rapidamente sul 5-1 nel primo set è stato travolto. Il serbo ha vinto con il punteggio di 7-5 6-1. Fognini parte favoritissimo. A Montecarlo può sventolare il tricolore.