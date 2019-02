Si è trattato di un weekend tragico per alpinisti e sciatori impegnati sulle montagne italiane. A causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e delle particolari condizioni climatiche, l'intero arco alino è stato interessato da una serie di valanghe che in molti casi si sono rivelate letali. L'ultima tragedia in ordine di tempo è stata scoperta solo nella mattinata di lunedì quando i soccorsi impegnati da circa 24 ore a Courmayeur, in Valle d'Aosta, hanno individuato i cadaveri di tre dei quattro dispersi da ieri nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny. Si tratta di un gruppo di stranieri: una coppia di inglesi e due francesi, sorpreso da una valanga sopra Courmayeur .

Le operazioni di soccorso, a cui partecipano Soccorso alpino, Guardia di finanza e unità cinofile, si sono rivelate fin da subito molto difficoltose proprio per la possibile presenza di ulteriori valanghe che avrebbero potuto coinvolgere i soccorritori. Alla fine i cadaveri sono stati individuati grazie all'elicottero e al "Recco", uno strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Poi è stato necessario altro tempo per scavare tra la neve. Al momento i soccorritori pensano sia impossibile trovare in vita il quarto del gruppo anche se le operazioni in zona proseguono.

Con il loro recupero il bilancio del fine settimana sulle Alpi è diventato ancora più tragico sale a sette vittime e un disperso. Nelle scorse ore infatti, sempre in Val D'Aosta, uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga con un gruppo di amici che invece si sono salvati. Un 18enne è morto invece in Alto Adige dopo essere stato travolto fa una slavina val Pusteria, mentre un ragazzo belga di 24 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica nella zona di Livigno mentre praticava snowboard con gli amici