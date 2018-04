Una stretta di mano che sa di storia: un gesto che appariva improbabile fino ad un anno. Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in si sono incontrati presso la Peace House di Panmunjon, zona demilitarizzata al confine con i due paesi. Hanno sorriso, si sono scambiati alcune parole e si sono stretti la mano più di una volta, guardandosi negli occhi. Alle 9.30 di questa mattina in Corea, alle 2 e mezza della notte italiana, Kim è diventato il primo leader della Nord Corea ad attraversare la linea di demarcazione militare che divide in due la penisola dal lontano 1953. L'ultimo incontro tra le due Coree avvenne nell'ottobre del 2007, a Pyongyang, capitale del Nord. Simbolica l'immagine dei due leader, Kim e Moon, che si prendono per mano.

“Una nuova storia comincia adesso dal punto di partenza della storia e dell'era di pace": è il messaggio scritto dal leader nordcoreano Kim Jong-un sul libro degli ospiti alla Peace House, l’edificio nella zona sudcoreana del villaggio di confine di Panmunjom. Kim ha auspicato colloqui “franchi” sulle questioni della penisola, “non sprecando tempo e occasione” offerti per ottenere “buoni risultati, avendo alla sua sinistra la sorella Kim Yo-jong, intenta a prendere appunti e in un ruolo sempre più strategico. Moon, da parte sua, ha ricordato che “il mondo guarda a Panmunjom”, diventato “simbolo di pace, non di divisione” grazie alla visita di Kim.

Sorprendente la battuta con cui il leader nord-coreano ha promesso a Moon che non lo sveglierà più "all'alba", chiaro riferimento ai lanci missilistici, avvenuti, in gran parte, in piena notte o alle prime luci del giorno; e si è detto pronto a un viaggio in Corea del Sud. “Verrò alla Casa Blu, se mi inviterai”. E ancora: “Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative”, non voglio ripetere un passato “in cui non siamo stati in grado di mettere in pratica gli accordi”.