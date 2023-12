Viaggi di lusso, le location segrete più amate al mondo: dalla villa nella giungla al santuario-hotel Dov’è che gli amanti del lusso estremo amano trascorrere le vacanze? Esistono delle location incredibili e segrete sparse in giro per il mondo che, sebbene siano incontaminate, assicurano ogni tipo di comfort per un turismo d’alta fascia.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di una vacanza extra lusso ma lontana dai soliti resort all-inclusive e hotel a 5 stelle? Sui social è arrivata l'indagine che fa al caso vostro da cui potrete prendere ispirazione. In una community segreta di Reddit è stato chiesto agli utenti dove amano organizzare dei viaggi all'insegna della sfarzosità ma allo stesso tempo nella più totale privacy. I risultati sono stati chiari: le persone più ricche al mondo conoscono alcuni luoghi paradisiaci nascosti in giro per il mondo, da ville nella giungla a terrazze storiche, fino ad arrivare a delle isole private e incontaminate. Ecco quali sono le location entrate nella top 10 che gli amanti del turismo d'alta fascia dovrebbero visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

La location extra lusso più amate al mondo

Il post postato nella community segreta di Reddit invitava gli utenti "a cui piace spendere cifre eccessive in viaggio" a condividere i loro hotel preferiti in giro per il mondo. Ad aggiudicarsi il primo posto con il maggior numero di voti è stato il The Bodrum Edition, un lussuoso beach club in Turchia dove sono state costruite diverse maxi ville in riva al mare, tutte dotate anche di enormi piscine a sfioro.

The Bodrum Edition

Il secondo gradino del podio è andato al Ritz Paris, l'hotel nel cuore della capitale francese dove, tra terrazze, giardini e maxi saloni ispirati alla Belle Époque, è possibile seguire le orme di icone come Ernest Hemingway e Coco Chanel (quest'ultima visse lì per 34 anni).

Ritz Paris

Quanto costa una notte in questo albergo a 5 stelle? In media oltre 2.000 euro a persona. Chi ama la totale privacy, invece, può visitare il terzo classificato, il Six Senses Yao Noi a Phuket, Tailandia. Si tratta di un hotel che sorge in un santuario, l'ideale per chi intende organizzare una fuga nella natura ma senza sacrificare il lusso.

Six Senses Yao Noi

I rifugi immersi nella natura e gli hotel storici

Al quarto posto della classifica social si è posizionato l'Awasi Patagonia in Cile, un rifugio esclusivo nella natura selvaggia della Patagonia dotato di ville private con vista panoramiche mozzafiato sul Parco Nazionale Torres Del Paine.

Awasi Patagonia

Si prosegue col Nihi Sumba in Indonesia (frequentato in passato anche da Chris Hemsworth e Victoria Beckham), con l'hotel storico che unisce lusso e tradizione, l'Auberge Saint-Antoine nel Quebec, e con il rifugio Amanpulo nelle Filippine, ovvero un'isola privata trasformata in resort.

Nihi Sumba

La riserva Mandapa in Indonesia, il catamarano Four Seasons Explorer che offre il tour delle Maldive con ogni tipo di comfort, il Mount Stephen in Canada: si tratta di veri e propri paradisi terrestri che, tra panorami unici, totale privacy ed esperienze avventurose, garantiscono agli ospiti delle vacanze indimenticabili.

Four Seasons Explorer