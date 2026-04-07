Uppsala è la città del turismo dell’intelligenza, dove si combattono gli influencer e i selfie

La città svedese di Uppsala ha “dichiarato guerra” agli influencer e ai selfie. Ha lanciato l’iniziativa IQ Tourism (turismo dell’intelligenza) e ora punta a favorire una tipologia di viaggio incentrata sulla cultura e sulla conoscenza.

Siamo sempre stati abituati a pensare che viaggiare significasse andare alla scoperta di luoghi inesplorati e conoscere nuove culture ma da qualche tempo a questa parte le cose sono radicalmente cambiate. Sono moltissimi, infatti, le star dei social e gli pseudo-influencer che scelgono una specifica meta solo per scattarsi dei selfie nei luoghi iconici, svuotandoli dal loro incredibile valore storico. A Uppsala, una famosa città svedese, si sta però provando a combattere questa mania, in che modo? Introducendo il turismo dell'intelligenza: ecco in cosa consiste.

Cos'è l'iniziativa IQ Tourism

Uppsala, la città svedese famosa per le sue origini vichinghe, ha intenzione di riaccendere il lato intellettuale del viaggio. Ha infatti lanciato l'iniziativa IQ Tourism, una campagna che sostiene il turismo dell'intelligenza, il cui obiettivo è attirare più viaggiatori curiosi e meno influencer alla ricerca del selfie perfetto. L'idea nasce dal fatto che ad oggi visitare un luogo significa semplicemente spuntare luoghi ed esperienze su una lista, cosa che spesso fa passare in secondo piano il significato e il contesto. Uppsala, invece, ha tutti i presupposti per essere la meta perfetta per i turisti con un elevato IQ: è ricca di storia, di leggende, di fascino, dunque è l'ideale per ricominciare a incentrare il viaggio sulla cultura.

Il trend del momento è quello dei viaggi culturali

Sede di una delle università più antiche d'Europa, città vichinga e dallo spirito pionieristico: Uppsala è da secoli un centro di idee, conoscenza e pensiero innovativo. L'iniziativa IQ Tourism intende riaccendere la curiosità dei viaggiatori attraverso oltre 60 esperienze basate su cultura, storia e artigianato, dalla ricerca di parole chiave per sbloccare i suggerimenti di lettura in una libreria indipendente alla creazione del proprio profumo, fino ad arrivare alla scoperta di un mondo in miniatura. Naturalmente non mancano i suggerimenti sui luoghi più fotografati ma con una particolare attenzione ai dettagli, alle leggende e ai fenomeni legati a quelle location. Insomma, il trend del momento sembra essere quello dei viaggi culturali e scientifici: sarà arrivata davvero la fine dell'epoca dei selfie?