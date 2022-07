La sala da tè dove una tazza vale più di 24.000 euro Una sala da tè a Tokyo offre ai clienti l’esperienza della tradizionale cerimonia del tè giapponese in preziose ciotole che possono avere più di 300 anni e un valore elevato.

La sala da tè Gallery Okubo

In Occidente siamo abituati a sentir parlare di bottiglie di vino pregiate e costosi champagne ma quando si va ad Oriente può capitare di provare una tazza di tè che può arrivare a costare anche 24.000 euro. Siamo a Tokyo, dove il commerciante di antiquariato Mitsuru Okubo ha trasformato il suo negozio in una sala da tè. La Gallery Okubo, nel quartiere Yanaka, offre ai clienti l'esperienza della cerimonia del tè, come da tradizione, in ciotole che possono avere più di 300 anni e quindi un valore elevato.

Le preziose ciotole della Gallery Okubo

L'idea di far bere il tè da ciotole che possono costare più di 24.000 euro è di Atsuko, figlia dell'antiquario Mitsuru Okubo, che da troppo tempo vedeva le preziose ciotole della galleria di suo padre inutilizzate oltre che invendute. Così ha pensato di rendere queste antiche ciotole accessibili al pubblico senza doverne però pagare l'effettivo valore ma ad un prezzo accessibile a tutti. Il desiderio di Atsuko è che le persone possano assaggiare il tè così come avrebbero voluto i maestri giapponesi della cerimonia del tè.

La sala da tè della Gallery Okubo

La sala da tè nella Gallery Okubo è arredata in tipico stile giapponese ma per i clienti occidentali sono previste anche sedute che non necessitano di inginocchiarsi per bere il tè, come vorrebbe la tradizionale cerimonia giapponese. Le ciotole da cui sorseggiare la bevanda vanno da quelle più antiche e preziose fino alle più moderne. Le antiche ciotole possono sembrare rovinate ma il loro pregio è appunto nella presenza dei segni del tempo che talvolta risalgono anche a più di 300 anni fa.

In Cina si possono invece trovare tè pregiati che possono arrivare a costare anche 180.000 euro al chilogrammo. Si tratta del Niu Lan Keng Rougui, una rara varietà di tè Rougui proveniente da un ruscello della valle delle rocce delle montagne Wuyi della Cina orientale, da cui tè rock.

Il prezzo al dettaglio è di HKD36.000 (4.000 euro circa) per 25 grammi. Un infuso di tè ne richiede in genere 5 grammi che servita con la tradizionale cerimonia giapponese può arrivare a costare HKD28.000 (circa 3.000 euro a tazza) al Glassbelly Tea Lab di Hong Kong.