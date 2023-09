Una vita in crociera: la nave residenziale è una “città viaggiante” che fa il giro del mondo Il vostro sogno è sempre stato quello di vivere una vita in crociera? A partire dal 2024 potrà diventare realtà: ecco in che modo.

Le crociere sono la vostra passione e non ci pensereste su neppure un secondo a trascorrere tutta la vita a bordo? Da oggi è possibile: è stata creata una nave dotata di ogni tipo di comfort, dagli appartamenti privati ai servizi extra lusso, fino ad arrivare addirittura alla scuola. Si tratterà di una sorta di città che viaggia, che darà ai "residenti" la possibilità di girare il mondo quotidianamente mentre si continua a lavorare e a studiare. Insomma, tutti coloro che sono stanchi della "normale" vita cittadina possono già preparare i bagagli per salpare nei prossimi mesi: ecco quanto costa e quando partirà l'enorme nave da crociera "residenziale" creata dall'azienda Storylines.

MV Storylines

Perché trasferirsi su una nave da crociera

Si chiama MV ed è la nave da crociera residenziale creata da Storylines, azienda leader nel mondo delle navi di lusso. A partire dal 2024 comincerà a girare il globo ma la cosa particolare è che a bordo non ci saranno dei semplici passeggeri ma dei veri e propri "residenti", nonché proprietari delle 547 residenze di lusso create appositamente per loro e arredate finemente con accessori di design iper moderno. L'obiettivo di Shannon Lee e Alister Punton, i fondatori di Storylines, era creare qualcosa che potesse conciliare divertimento e lavoro e, considerando che ad oggi quasi ogni attività può essere portata avanti a distanza, hanno pensato bene di realizzare una città galleggiante per i facoltosi "nomadi digitali" che intendono continuare a viaggiare anche durante la normale vita quotidiana.

Una camera sulla MV Storylines

I servizi offerti sulla MV Storylines

All'interno della nave ci sono 20 ristoranti e bar, un birrificio, tre piscine con solarium, delle aree per cani, un centro business, un salone di bellezza, una biblioteca che raccoglie ben 10.000 libri, un cinema, uno studio d'arte, una pista da bowling e addirittura un ospedale per la medicina d'urgenza (per i casi gravi è possibile raggiungere la terraferma con un elicottero). Non mancano delle zone dedicate agli sport, dallo yoga al simulatore da golf, anche se a fare la differenza è la scuola itinerante. Gli studenti non si limiteranno alle lezioni in aula ma affiancheranno gli studi a gite sul campo, dalle piramidi di Giza allo Shakespeare's Globe Theatre di Londra. I residenti, inoltre, verranno coinvolti in programmi di filantropia, così da non essere dei semplici turisti privilegiati.

Gli interni della MV Storylines

Quando costa un appartamento sulla nave da crociera

Le abitazioni create sulla maxi nave da crociera si adattano a ogni tipo di esigenza, si parte da un monolocale con oblò da circa 200 metri quadri e si arriva a maxi suite familiari da oltre 200 metri quadri. Qual è il loro prezzo? Gli appartamenti più piccoli sono in vendita a un milione di dollari, mentre per quelli più grandi si raggiungono gli oltre 8 milioni di dollari. Coloro che non sono sicuri di voler fare un investimento simile possono optare per la locazione: alcune abitazioni sono riservate all'affitto a circa 400.000 dollari al mese. A queste tariffe vanno aggiunti, inoltre, anche altri 65.000 dollari per i servizi all-inclusive, così da non doversi più preoccupare delle spese extra. Qual è l'itinerario della MV di Storylines? Impiega 1.000 giorni per circumnavigare il globo, fermandosi per più giorni nei diversi porti, così da dare ai suoi residenti la possibilità di esplorare a pieno le bellezze dei paesi visitati.