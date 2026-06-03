Una caccia al tesoro che dura tutta l’estate: in Lapponia si va alla ricerca del premio da 20mila euro

Siete alla ricerca di un’esperienza anti-convenzionale da provare in estate? Dovete volare in Lapponia, dove viene organizzata una caccia al tesoro sullo sfondo del suggestivo sole di mezzanotte.

La Lapponia è una delle mete turistiche più gettonate dell'inverno, famosa sia per il suo iconico villaggio di Babbo Natale che per gli incredibili panorami innevati che di notte vengono illuminati dalla suggestiva aurora boreale. Con l'estate alle porte, però, il paese ha pensato bene di lanciare un'esperienza molto originale, così da spingere i viaggiatori a fare un salto in queste zone anche durante la bella stagione, di cosa si tratta? Di una caccia al tesoro che porterà al ritrovamento di un premio in oro del valore di 20.000 euro.

Cos'è la Caccia al Sole di Mezzanotte di Levi

Il prossimo 18 giugno, dunque praticamente in concomitanza con l'inizio dell'estate, Levi, nota meta turistica nel nord della Finlandia, darà il via a un originale gioco-avventura chiamato la Caccia al Sole di Mezzanotte. Si tratta di una caccia al tesoro che coinvolgerà l'intera città e che comincerà allo scoccare della mezzanotte, così da dare ai partecipanti la possibilità di godersi il suggestivo "sole di mezzanotte", ovvero il fenomeno naturale che si verifica al Circolo Polare Artico tra maggio e agosto, quando per tutte le 24 ore della giornata c'è la luce del sole. Potranno prendere parte all'iniziativa sia i turisti che i locali, l'importante è che si registrino presso il centro organizzativo e che ritirino il primo indizio. Col passare dei giorni verranno condivise sempre nuove indicazioni: ci si ritroverà a esplorare sentieri, attrazioni, punti panoramici, avvicinandosi sempre di più al premio nascosto.

Cosa si vince con la caccia al tesoro in Lapponia

L'obiettivo di questa caccia al tesoro? Trovare il lingotto d'oro del valore di circa 20.000 euro. A meno che qualcuno non riesca a scovarlo in pochi giorni, la caccia andrà avanti fino alla fine dell'estate, per la precisione fino al 22 agosto, quando verrà condiviso l'ultimo indizio. Il governo locale ha voluto mettere in pratica un progetto tanto originale per dimostrare che la Lapponia è un vero e proprio gioiello nascosto anche durante l'estate, quando sia le stazioni sciistiche che il villaggio di Babbo Natale sono chiusi. Di fronte al sole che non tramonta mai di Levi, infatti, si può ammirare un paesaggio montano diverso da quello invernale e innevato comunemente conosciuto ma ugualmente super Instagrammabile. In quanti non resisteranno alla tentazione di andare alla ricerca del tesoro?