Lapponia I love iù, i luoghi in Finlandia del film con Erasmo Genzini: dall’aurora boreale al lago di Inari

Lapponia I love iù, Erasmo Genzini e Sissi Jomppanen

Quando la mafia incontra il silenzio della Lapponia, il risultato non può che essere inaspettato. È proprio quello che è riuscito a fare il regista sami Ken Are Bongo con il film Lapponia I love iù, andato in onda in prima serata su Rai 1 il 17 maggio e disponibile su RaiPlay. Si tratta di un film che parla di riscatto, di seconde possibilità che nascono nei posti dove meno te lo aspetteresti: Carmine è un ragazzo di 25 anni nato e cresciuto a Napoli, conosce fin da piccolo un mondo fatto di rapine e crimini, finché riceve in eredità dal fratello una casa in Lapponia, ma a condizione che ci passi almeno due mesi. Il film di Bongo è infatti girato in gran parte nella Finlandia del nord, dove Carmine si reca insieme ai due amici Antonio ed Enzo e dove conosce e si innamora di Maren Elle, una ragazza del posto che gli fa mettere in discussione tutto quello in cui ha sempre creduto. Il cuore del film risiede proprio nel contrasto tra questi mondi così diversi in apparenza, Napoli e la Lapponia: la prima caotica, vivace, sociale, l'altra silenziosa, immensa e con paesaggi stupendi.

I luoghi in Finlandia: la Lapponia tra renne e natura

Il vero cuore della serie sono i paesaggi finlandesi, anche perché si vedono per più tempo sullo schermo. La Finlandia del nord e i paesaggi della Lapponia sono spesso considerati estremi o lontani da quello che conosciamo qua nel sud Europa. Eppure, questi luoghi sono in grado di offrire una vista incredibile e scorci davvero mozzafiato. Grazie al film vengono mostrate le lunghe distese di neve, le renne e, soprattutto, il popolo Sami, che è l'unica popolazione indigena ancora presente in Europa, di cui fa parte Maren Elle, la ragazza di cui si innamora Carmine. Le riprese sono state infatti girate nella piccola città di Inari, principale centro culturale Sami dove si trova anche il centro naturalistico Siida. Inari è situata sulle sponde dell'omonimo lago, il terzo più grande del paese, ed è un luogo incontaminato dove natura e silenzio regnano sovrani.

Lago Inari, Lapponia, Finlandia

Il silenzio e il ritmo lento della vita in questi luoghi, così opposti a quelli di Napoli, hanno rappresentato un contrasto che è diventato poi non solo motivo di crescita per il protagonista, ma anche per la troupe stessa, in particolare per l'attore Erasmo Genzini, che ha raccontato a Fanpage.it come i posti in Lapponia siano davvero difficili da dimenticare.

L’aurora boreale a Inari, Finlandia

La zona del Circolo Polare Artico offre poi la possibilità di osservare l'aurora boreale, uno dei fenomeni atmosferici più incredibili di tutto l'universo. Grazie all'assenza di inquinamento climatico, cieli limpidi e una natura così curata, Inari è una delle migliori mete per osservare lo spettacolo dell'aurora boreale, in particolare nel periodo che va da settembre ad aprile.

Le location a Napoli

La Napoli che viene portata sullo schermo da Ken Are Bongo è quella dei vicoli storici, del centro; quella che mette davanti a tutto le persone e le tradizioni di una delle città più iconiche d'Italia. Allo stesse tempo però, tra questi vicoli vengono messe in scena le dinamiche che spesso accompagnano i giovani provenienti da famiglie problematiche ed ecco che la bellezza delle strade ricche di graffiti, murales, monumenti storici viene contaminata con le scene di una vita pericolosa.