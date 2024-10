video suggerito

Treno del Foliage 2024: prezzi, orari, percorso e come prenotare il biglietto per il viaggio dell’autunno Il Treno del Foliage è un percorso di 4 ore tra Italia e Svizzera, sulla ferrovia Vigezzina-Centovalli. Ecco tutte le info per organizzare il viaggio dal 12 ottobre al 17 novembre, dai costi del biglietto a come prenotare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

ph. Peter Boffelli

L'autunno è una stagione affascinante e magica. I paesaggi naturali assumono un aspetto completamente nuovo: si vestono di rosso, ocra, marrone, giallo, arancione, tutte tonalità calde che regalano alla vista uno spettacolo unico. Per ammirare tutto questo, rimanendo comodamente seduti a bordo di un treno con il viso rivolto al finestrino, l'esperienza da fare assolutamente è quella a bordo del Treno del Foliage, lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli. È la ferrovia alpina che unisce la Svizzera all'Italia, inserita da Lonely Planet tra le dieci linee più spettacolari d'Europa. Questo percorso lungo 52 km di binari attraversa 52 km di paesaggi multicolore: è una linea panoramica attiva 365 giorni all'anno, che nel periodo autunnale regala ai passeggeri un'esperienza particolarmente entusiasmante, proprio perché riempie gli occhi di scenari incantevoli. Questo viaggio è uno dei must turistici autunnali tra Italia e Svizzera, un viaggio intrapreso ogni anno da migliaia di passeggeri. Quest'anno ci si potrà immergere nel viaggio più autunnale per eccellenza dal 12 ottobre al 17 novembre.

Durata del percorso e le tappe consigliate del Treno del Foliage

L'esperienza del Treno del Foliage è nata nel 2016 e ha portato alla ribalta internazionale la Ferrovia Vigezzina-Centovalli. La tratta italiana, con partenza da Domodossola, sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, che trova il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine per poi scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la romantica sponda elvetica del Lago Maggiore. Si può dare avvio al viaggio da uno dei due capolinea, Domodossola o Locarno.

ph. Emanuela Ricci

Il periodo compreso tra ottobre e novembre è quello in cui la natura è nel pieno della sua esplosione di colori, nuances calde e vive che in alcuni casi si vanno ad accostare alle candide cime imbiancate dalla prima neve. I treni, dai modelli vintage a quelli più moderni, hanno tutti delle ampie vetrate panoramiche, perfette per ammirare il paesaggio che chilometro dopo chilometro si svela agli occhi dell'osservatore. I fianchi delle montagne, coi boschi di betulle, castagni e faggi, assumono un romantico aspetto variopinto e multicolore.

ph. Marco Benedetto Cerini

Quanto costa il biglietto per il Treno del Foliage e dove acquistarlo

I prezzi sono sono variabili:

sabato, domenica, festivi e prefestivi: adulti: 1a classe € 50 – 2a classe € 40 (biglietto comprensivo di una sola fermata intermedia facoltativa (all'andata o al ritorno);

altri giorni Adulti: 1a classe € 46 – 2a classe € 36 (biglietto comprensivo di una sola fermata intermedia facoltativa (all'andata o al ritorno);

bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni non compiuti viaggiano con lo sconto del 50%; sotto i 6 anni viaggiano gratis se non occupano un posto a sedere.

Il biglietto comprende un viaggio di andata e ritorno Domodossola – Locarno o viceversa e una sola fermata intermedia, all'andata o al ritorno. Il biglietto è valido un giorno e ha una durata di circa due ore di percorrenza per tratta. Unica eccezione: il biglietto ha validità di due giorni solo se si pernotta ai capolinea di Domodossola o Locarno. Si acquista comodamente online: il titolo di viaggio può comprendere o meno la prenotazione del posto a sedere.